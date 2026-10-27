Noua rachetă rusă „Filin": Ce caracteristici are și ce pericole reprezintă pentru Ucraina?
Postat la: 27.10.2026 |
De la sfârșitul verii anului 2026, Rusia folosește racheta de croazieră „Filin" pentru a ataca Ucraina. Aceasta este relativ mică și, probabil, ieftină, dar prezintă caracteristici - declarate - impresionante, transmite BBC.
Nu există încă informații complete despre aceasta - pe internet a apărut o fotografie a unei părți avariate a rachetei, probabil doborâtă, împreună cu informații generale despre proiectarea sa, componentele electronice și motorul, publicate pe 22 octombrie de Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina.
Experții militari sunt de acord că rachetele „Filin" ar putea spori semnificativ presiunea asupra apărării aeriene ucrainene dacă Rusia reușește să le producă în serie. Ce se știe despre această nouă realizare a complexului militar-industrial rus și ce pericol reprezintă ea pentru Ucraina?
Caracteristici generale
Potrivit Direcției Principale de Informații a Ucrainei, racheta „Filin" a fost dezvoltată de Asociația Științifică și de Producție „Molnia" din Moscova, care face parte din Corporația Rachetelor Tactice.
Este o rachetă de croazieră mică, propulsată de un turboreactor, lansată de la sol cu ajutorul unui vehicul de lansare echipat cu un propulsor auxiliar.
Cu o viteză maximă de până la 800 km/h, are o rază de acțiune estimată la 1.200 km, iar intervalul de altitudine variază de la altitudini foarte joase (sub 200 de metri) până la 6 km.
Aceștia sunt parametrii maximi declarați, nu rezultatele unor teste independente în regim de zbor.
Conform serviciilor de informații ucrainene, există două versiuni ale focosului Filin: una cu o greutate de 50 kg și cealaltă cu o greutate de 100 kg.
Spre deosebire de familia de muniții de tip „loitering" Geran, care evoluează treptat de la drone cu mișcare lentă la arme de atac de mare viteză, propulsate de motoare turbojet, Filin a fost conceput inițial ca o rachetă de croazieră.
„Am prevăzut de mult timp că adversarul nostru își pune viitorul nu pe rachetele Shahed cu propulsie jet, ci pe rachetele de croazieră ieftine", scrie Serhii Beskrestnov, consilier prezidențial ucrainean, în revista Flash. „Sunt mai rapide, mai manevrabile, pot zbura la altitudini joase și pot transporta o încărcătură explozivă mai mare decât Shahed. Nu au nevoie de baze pentru drone; multe pot fi lansate de pe elicoptere și UAV-uri. Și, cel mai important, pot fi fabricate din componente rusești."
Cel puțin componentele principale ale rachetei Filin sunt fabricate în Rusia: aceasta este propulsată de un motor cu turbină cu gaz R-500 de dimensiuni reduse, fabricat de compania rusă Reynolds. Același motor propulsează racheta aer-sol S-71K Kover și muniția zburătoare lansată din aer S-71M Monokhrom, ambele dezvoltate de Biroul de Proiectare Sukhoi și adoptate recent de armata rusă.
Modelele rusești anterioare, precum Geran, utilizează motoare chinezești care sunt clasificate și comercializate ca produse civile.
Ce este periculos la racheta Filin?
Este capabilă să zboare la altitudini extrem de joase. O rachetă de croazieră care urmează relieful terenului poate apărea brusc în câmpul vizual al radarelor terestre. Acest lucru reduce timpul necesar pentru detectare, transmiterea informațiilor de țintire și interceptare.
Viteza sa este mai mare decât cea a rachetei Geran: viteza declarată de 800 km/h face din Filin o țintă foarte dificilă pentru dronele de interceptare mai lente.
Are un focos masiv - de până la 100 kg. Deși Filin este inferioară rachetelor de croazieră mai mari din acest punct de vedere, este aproximativ de două ori mai grea decât Geran și este importantă pentru lovirea infrastructurii, a depozitelor, a siturilor industriale și a altor ținte.
Este rezistentă la bruiaj. Potrivit serviciilor de informații ucrainene, racheta utilizează un modul de navigație prin satelit Kometa cu 16 canale, rezistent la bruiaj, precum și navigație inerțială, ceea ce îi reduce vulnerabilitatea la războiul electronic.
Există perspective de producție la costuri reduse. Construcția din materiale compozite, utilizarea imprimării 3D pentru piese individuale și componentele electronice standardizate ar putea reduce semnificativ costul de producție. Acest lucru nu dovedește că racheta este cu adevărat ieftină sau că este deja produsă în mii de exemplare, dar explică interesul față de ea ca mijloc de atacuri în masă.
Cum se poate lupta împotriva „Filin"?
Dronele de interceptare au dificultăți în a ține pasul cu acestea, dar rachetele de croazieră nu sunt mai rapide decât majoritatea sistemelor moderne de apărare aeriană: sistemele de rachete antiaeriene și avioanele de vânătoare sunt capabile să angajeze orice rachetă de croazieră. Cu toate acestea, o interceptare garantată necesită o apărare aeriană pe mai multe niveluri.
Aeronavele pot doborî rachetele de croazieră la o distanță considerabilă de țintele lor. Dar chiar și o interceptare reușită poate fi costisitoare dacă munițiile limitate, precum rachetele AIM-9 Sidewinder, sunt consumate pentru fiecare țintă relativ ieftină. Iar având în vedere că rachetele de croazieră sunt capabile să zboare la altitudini extrem de joase, utilizarea unor mijloace mai simple, precum tunurile de avion, este dificilă și periculoasă.
O soluție o reprezintă utilizarea sistemelor americane de ghidare cu laser APKWS, care transformă rachetele standard neghidate în muniții ghidate cu precizie.
Sistemele de rachete antiaeriene terestre ale Forțelor Armate Ucrainene sunt, de asemenea, capabile să distrugă rachetele de croazieră Filin, dar costul muniției și stocurile limitate reprezintă, de asemenea, factori semnificativi în acest context.
Dezvoltarea și producția de arme cu rază scurtă de acțiune, ieftine și fabricate în serie, devine o prioritate cheie pentru sistemele moderne de apărare aeriană. Printre acestea se numără rachetele interceptoare ușoare și tunurile antiaeriene cu foc rapid și detonare controlată, precum sistemele Skynex și Skyranger produse de compania germană de apărare Rheinmetall. Acestea sunt eficiente și rentabile, inclusiv ca ultimă linie de apărare, dar necesită detectarea la timp a țintei și condiții adecvate de tragere.
Colaborarea radar, avertizarea aeriană externă și transferul rapid de informații între unități sunt esențiale pentru contracararea atacurilor cu rachete care zboară la joasă altitudine. Cu cât o țintă este detectată mai devreme, cu atât sunt mai mari șansele de a o intercepta.
Cât de gravă este noua amenințare?
Existența prototipurilor și caracteristicile declarate ale rachetei „Filin" nu înseamnă că Rusia este capabilă să lanseze în mod regulat cantități mari de astfel de rachete.
Direcția Principală de Informații a Ucrainei (GUR) a descoperit componente de fabricație străină în sistemul electronic al rachetei „Filin", printre care 35 de componente americane și 22 de componente chinezești. Acest lucru indică dependența continuă a industriei de apărare ruse de componentele electronice străine, deși nu înseamnă că aprovizionarea cu aceste componente poate fi ușor întreruptă.
Principala incertitudine o reprezintă costul real al rachetei „Filin", volumele de producție și frecvența de utilizare. Pentru Ucraina, aceasta reprezintă o amenințare în primul rând ca rachetă de croazieră cu rază lungă de acțiune, care ar putea fi produsă în serie.
Dacă se dovedește a fi suficient de ieftină și poate fi produsă în cantități mari, armata rusă va putea să o combine cu rachete de croazieră și balistice convenționale, precum și cu drone. Acest lucru va obliga Ucraina să-și distribuie resursele limitate de apărare aeriană între o gamă mai largă de amenințări.
Dacă producția rămâne limitată, modelul Filin va reprezenta o amenințare suplimentară, dar nu va schimba neapărat imaginea de ansamblu a războiului aerian.
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