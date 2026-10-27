Un pastor român din SUA a escrocat 13 milioane de dolari de la enoriași, apoi i-a numit "posedați de demoni" pentru că au cerut banii înapoi

Un pastor din Washington, acuzat că a înființat o companie fictivă pe internet și că i-a convins pe enoriașii săi și pe alții să investească peste 13 milioane de dolari în aceasta, a fost pus sub acuzare pentru fraudă electronică și spălare de bani, după ce i-a catalogat drept „posedați de demoni" atunci când aceștia au cerut restituirea banilor.

Pastorul, Cristian Popescu, în vârstă de 46 de ani, care conduce Biserica „Passion for Christ" din Kirkland, a fost adus marți în fața instanței, potrivit Biroului Procurorului General al Statelor Unite pentru Districtul de Vest al statului Washington. Popescu, cetățean român care locuiește în Bothell, a pledat nevinovat la 10 capete de acuzare de fraudă electronică și la cinci capete de acuzare de spălare de bani, iar procesul său va începe pe 21 decembrie.

Miercuri nu era clar dacă Popescu mai conduce Biserica „Passion for Christ". Biserica nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii din partea publicației „The Christian Post".

Un act de acuzare de 13 pagini împotriva lui Popescu precizează că acesta a fondat și a ocupat funcția de director executiv al unei companii din Bellevue numită Followone, Inc. Compania se descrie ca fiind „o platformă de afaceri în domeniul rețelelor sociale care integrează în mod unic mai multe sectoare - auto, imobiliar, sănătate și comerț electronic - într-un singur spațiu unificat".

Rechizitoriul susține că, cel târziu în iulie 2015, Popescu a început să folosească „minciuni și înșelăciuni" pentru a promova Followone în rândul investitorilor ca o platformă de succes care genera venituri de milioane de dolari prin efectuarea de tranzacții pe o gamă largă de piețe. De asemenea, el le-a spus investitorilor, dintre care mulți erau enoriașii săi, că afacerea urma să fie listată în curând la bursa Nasdaq.

„Popescu s-a folosit de poziția sa de încredere pentru a-i manipula pe enoriașii bisericii Passion for Christ și pe alții să-i dea bani, despre care Popescu spunea că vor fi investiți în Followone. Popescu le-a spus investitorilor că Dumnezeu i-a ales pe ei să investească în companie și că acest lucru ar contribui la misiunea bisericii", se menționează în actul de acuzare. „Popescu le-a spus investitorilor că investițiile lor vor rămâne în cadrul Followone și că își pot retrage banii în orice moment."

Procurorii susțin că Popescu a obținut cel puțin 13 milioane de dolari de la peste 30 de investitori. Se presupune că i-a îndemnat să-și golească conturile de pensii, să contracteze împrumuturi ipotecare și să folosească economiile destinate studiilor universitare ale copiilor lor. În loc să investească banii primiți de la investitori în Followone, anchetatorii susțin că pastorul a transferat peste 4,5 milioane de dolari din fondurile companiei în conturi care îi aparțineau lui, soției sale și altor membri ai familiei.

El este acuzat că și-a plătit singur salarii în valoare de peste 1 milion de dolari între 2017 și 2024. De asemenea, i-a plătit soției sale salarii de peste 300.000 de dolari, deși aceasta nu era angajată cu adevărat a companiei. A transferat aproape 900.000 de dolari în contul său personal de tranzacționare a acțiunilor și a folosit aproximativ 1 milion de dolari din fondurile companiei pentru a-și achita datoriile personale la cardul de credit.

Pentru a da impresia că firma mergea bine, Popescu ar fi închiriat birouri scumpe în centrul orașului Bellevue și ar fi angajat personal de nivel inferior pe care l-a prezentat drept experți de nivel înalt. De asemenea, a creat portofolii false care arătau că valoarea firmei crescuse la 1,4 miliarde de dolari.

„La un moment dat, Popescu și-a bazat valorile investiționale pe o evaluare de 1,4 miliarde de dolari a companiei Followone, când, de fapt, Popescu știa că firma avea o valoare redusă sau chiar nulă, deoarece nu deținea active semnificative, nu înregistra venituri și nu avea perspective de venituri", se menționează în actul de acuzare.

De asemenea, el nu a dezvăluit că datora 350.000 de dolari proprietarului spațiului de birouri pe care îl închiriase pentru companie și că încetase să mai plătească angajații din cauza problemelor de lichidități.

„Așa cum se susține în actul de acuzare, acest inculpat a creat iluzia unei piețe online de succes și valoroase, combinată cu un site de socializare", a declarat procurorul federal interimar Neil Floyd într-un comunicat de presă. „Popescu a atras investitori din biserica sa cu materiale de marketing false, site-uri web și birouri scumpe, apoi le-a luat banii pentru propriile luxuri și tranzacții de day trading, trădându-i atât din punct de vedere financiar, cât și al credinței."

Pe măsură ce iluzia s-a destrămat, actul de acuzare susține că pastorul aflat în dificultate a devenit ostil și a încercat să-i prezinte pe investitorii îngrijorați ca fiind demonici pentru că puneau întrebări.

„Când investitorii i-au cerut lui Popescu să le returneze fondurile așa cum promisese, acesta le-a spus în mod fals că acest lucru ar interfera cu un audit în curs sau cu procesul de listare la bursa Nasdaq", se menționează în actul de acuzare. „Când investitorii l-au presat pe Popescu să le ofere mai multe informații despre Followone sau și-au exprimat îndoieli cu privire la afirmațiile lui Popescu, acesta și-a invocat poziția în cadrul bisericii, s-a înfuriat și le-a spus investitorilor că sunt posedați de demoni."

Popescu a fost eliberat pe cauțiune, cu monitorizare electronică, până la proces, în ciuda obiecțiilor procurorilor. Dacă va fi condamnat atât pentru spălarea de bani, cât și pentru fraudă electronică, Popescu riscă până la 30 de ani de închisoare în total și amenzi de 500.000 de dolari.