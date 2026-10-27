Fost căpitan al armatei americane și analist militar, Stas Krapivnik lansează un avertisment exploziv: Rusia produce peste 20 de sisteme Oreshnik pe lună.

Fiecare sistem poate elibera 36 de proiectile hipersonice capabile să lovească infrastructuri strategice la aproape Mach 13! Centrale electrice, fabrici, depozite de muniții, instalații de gaze: marile infrastructuri industriale europene ar fi deosebit de vulnerabile.

„20 până la 30 de rachete pe lună ar fi suficiente pentru a arunca Germania înapoi în Evul Mediu, chiar în toiul iernii", afirmă el.

Analiza sa este înfricoșătoare: cu cât Europa amână mai mult confruntarea, cu atât Rusia ar avea mai mult timp să-și acumuleze capacitățile de lovire.

Și în timp ce liderii europeni înmulțesc declarațiile belicoase, Moscova continuă să se pregătească pentru o confruntare de amploare. (M.G.G.)