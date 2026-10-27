Avocatul Piperea avertizează că impozitele pe locuințe ar putea crește chiar și de 25 de ori de la 1 ianuarie. "Este evident că destinul acelor familii este evacuarea"

Avocatul Gheorghe Piperea avertizează că impozitele pe locuințele din București ar putea crește de cel puțin patru ori de la 1 ianuarie 2027, iar în unele zone chiar și de 20-25 de ori, dacă legislația adoptată pentru reducerea deficitului bugetar nu va fi abrogată.

Acesta susține că trecerea de la calcularea impozitului pe baza valorii fiscale la cea de piață ar putea pune în dificultate proprietarii, în special pensionarii cu venituri mici, și critică Guvernul Bolojan pentru impactul social al măsurii. "Impozitele pe casele din București vor crește de cel puțin 4 ori din 1 ianuarie 2027, dacă legislația adoptată de Bolojan sub imperativul reducerii deficitului bugetar (care, de fapt, a crescut) nu este abrogată de guvernul PSD. În unele zone ale orașului impozitul va avea creșteri chiar și de 20-25 de ori", avertizează Piperea.

Avocatul explică și de ce se va întâmpla asta. "Pentru o simplă trăsătură de condei: impozitele pe case se calculează acum pe baza de valoare de impozitare (care respectă o grilă din Codul fiscal). Din 1 ianuarie 2027 impozitele s-ar calcula după valoarea de piață. Unele zone ale orașului au avut, în ultimii 22 de ani de după apariția actualului Cod fiscal, creșteri de 20-30 de ori ale prețului caselor.

O casă decentă, de 150 de mp în Domenii, Dorobanți sau Cotroceni, impozitată azi cu 2000 de lei pe an, conform criteriului valorii "contabile", ar urma să fie re-evaluată, cu consecința că impozitul va crește la 30-40 de mii de lei pe an. O familie de pensionari care locuiesc acolo de o viață ar ajunge să achite cca 1500 de lei pe lună impozit ... Este evident că destinul acelor familii este evacuarea. Căci impozitele și taxele (că sunt locale sau naționale, nu contează) sunt stabilite prin titluri executorii, care sunt puse în executare fără încuviințarea instanței și, mult mai grav, fără a se ști de executare - comunicarea titlului executoriu în „spațiul privat virtual" în cazul unei familii de bătrâni este o glumă macabră. Fie adjudecatarul - terț*, fie chiar primăria, va proceda, la un moment dat, la evacuarea din locuința familială a familiei de bătrâni", spune Piperea.

Acesta susține că nu a făcut această postare pentru "lacrimi și laicuri", ci expune o realitate crudă. "Este explicația „solidarității în suferință" cu care ne cadorisea Bolojan acum un an. Rămâne de văzut acum cine dintre sectanții lui Bolojan va fi solidar cu cei evacuați din case pentru impozite majorate de 20 de ori într-un singur an. Mai important chiar: guvernul Grindeanu este sau nu este un guvern social-democrat, mai puțin cinic decât guvernul userist Bolojan?", afirmă avocatul Gheorghe Piperea, pe pagina sa de Facebook.