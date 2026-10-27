Dosarul "Călin Georgescu" - Judecătorul a finalizat motivarea: Procurorii pot depune apelul la decizia prin care poate scapă din arestul preventiv

Tribunalul București a motivat decizia prin care a înlocuit arestarea preventivă cu controlul judiciar în cazul lui Călin Georgescu și Ionel Rusen, cercetați într-un dosar DIICOT de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Dosarul a fost transmis Curții de Apel București, urmând să stabilească termenul la care să se judece contestația procurorilor împotriva hotărârii, care nu este definitivă, termenul final fiind miercuri, 28 octombrie, arată Gândul.ro.

„În dosarul nr. 44381/3/2026, s-a respins, ca neîntemeiată, propunerea de prelungire a măsurii arestării preventive dispuse fata de inc. G.C. si R.I., formulată de DIICOT si s-a înlocuit măsura arestării preventive dispuse fata de inculpați cu măsura controlului judiciar, pe o perioada de 60 de zile, de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

S-a dispus punerea in libertate a inculpaților, la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, dacă nu sunt reținuți sau arestați în alta cauză", se arată în minuta deciziei Tribunalului București.

Decizia de luni nu este definitivă și poate fi contestată de procurorii DIICOT. Măsura controlului judiciar în cazul celor doi este pentru o durată de 60 de zile.

Călin Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie 2026, într-un dosar instrumentat de DIICOT, în care este acuzat de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și constituirea unui grup infracțional organizat.

Ancheta vizează o presupusă înșelăciune în urma căreia un om de afaceri ar fi fost prejudiciat cu aproximativ 1,1 milioane de euro, în contextul unei afaceri care presupunea obținerea unei finanțări pentru tranzacții cu metale prețioase.

Decizia Curții de Apel București privește exclusiv măsura preventivă și nu reprezintă o soluție asupra vinovăției. Călin Georgescu beneficiază de prezumția de nevinovăție.