Haos în aeroporturi: aAvioanele zboară goale că pasagerii pierd zboruri din cauza noii reguli UE

Haos în aeroporturile din Europa, după introducerea noului sistem de control al frontierelor. Pasagerii se confruntă cu întârzieri de până la trei ore, iar unii au pierdut deja zborurile din cauza noilor verificări impuse de Uniunea Europeană.

Introducerea completă a noului sistem electronic de control al frontierelor al Uniunii Europene a generat blocaje majore în aeroporturile din Europa, chiar în plin sezon al vacanțelor.

Sistemul Entry/Exit (EES), care înregistrează electronic datele din pașaport și informațiile biometrice ale cetățenilor din afara UE, a dus la creșterea semnificativă a timpilor de așteptare la controlul de frontieră, potrivit Express.

Companiile aeriene și operatorii aeroportuari au semnalat întârzieri de două până la trei ore în perioadele de vârf, ceea ce a dus la pierderea unor zboruri de către pasageri.

„Au existat perturbări semnificative ale operațiunilor aeriene, iar pasagerii au ratat zboruri din cauza controalelor prelungite", au transmis reprezentanții industriei.

Exemplele sunt grăitoare: un zbor spre Marea Britanie a plecat cu zeci de locuri goale, în timp ce, în alt caz, poarta de îmbarcare s-a închis fără niciun pasager prezent, deși aceștia erau încă blocați la controale.

Reprezentanții aeroporturilor europene avertizează că situația riscă să se agraveze odată cu sezonul de vară și cer intervenția rapidă a autorităților europene.

„Autoritățile de frontieră trebuie să poată suspenda sistemul atunci când timpii de așteptare devin excesivi. Este esențial nu doar în următoarele săptămâni, ci pe tot parcursul sezonului de vară", a declarat Oliver Jankovek, director al Airports Council International Europe.

Acesta a avertizat că imaginea Europei ca destinație turistică este în pericol.

„Reputația Europei ca destinație accesibilă și eficientă este în joc", a adăugat el.

În unele aeroporturi, situația a scăpat de sub control. La Milano, pasagerii unei curse spre Manchester au fost nevoiți să aștepte ore întregi la cozi, în condiții dificile.

Potrivit relatărilor, unii dintre aceștia au ajuns să se simtă rău, iar alții chiar au leșinat din cauza căldurii și a timpului petrecut în aeroport.

Compania aeriană easyJet a recunoscut dificultățile, dar a precizat că situația este determinată de noul sistem.

„Facem tot posibilul pentru a ajuta pasagerii, însă situația este în afara controlului nostru", au transmis reprezentanții companiei.

Comisia Europeană susține că verificarea unui pasager ar trebui să dureze, în medie, aproximativ 70 de secunde.

Cu toate acestea, realitatea din teren arată că timpii de așteptare sunt mult mai mari, iar implementarea sistemului provoacă probleme majore în aeroporturi.