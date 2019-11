Horoscop noiembrie 2019. Zodia care are o lună de vis

Jupiter isi continua tranzitul prin Sagetator pana in decembrie anul acesta, asadar Noiembrie ramane o luna pozitiva si optimista pentru majoritatea zodiilor. Pe langa o serie de oportunitati ce ne vor iesi in cale pe neasteptate, vom asista la o clarificare generoasa a disputelor avute in perioada iulie-octombrie, la o iesire spectaculasa din conul de umbra in care unii dintre noi s-au aflat pana acum

Inceputul lunii va debuta intr-o maniera mai tensionata si poate ne va incerca o presiune exterioara, reala sau inchipuita, dar dupa data de 10 lucrurile se vor aseza cum nu se poate mai bine. Vom ramane expusi unui temperament impulsiv si nerabdator, dar lucrurile se vor linisti.

Horoscop noiembrie 2019. BERBEC

Pentru Berbec, acesta este o perioada a anului când fiecare parte a vieții voastre se intensifică. Te simți în legătură cu sinele tău interior - psihologic, filosofic, intelectual, financiar și selectiv.

Vrei și poți face o impresie foarte buna si serioasa in fata cuiva. Vreți să atrageți atenția și va faceti remarcati într-o manieră foarte frumoasa. Sfatul astrelor este nu apelati la orice mijloace doar pentru a atrage atentia asupra voastra. Oamenii potriviti te vor observa chiar și atunci când vei tăcea.

Horoscop noiembrie 2019. TAUR

a fi o lună intimă si personală. Vă veți simți mai legați ca niciodată de cei dragi și se vor forma noi conexiuni emoționale. Puteți întâlni pe cineva care va juca un rol important în viața voastră de-acum înainte. Păstrați-vă ochii si mintea deschise.

Sfatul astrelor este sa va abtineti de la a judeca omanii din jurul vostru. Se poate ca exact cel pe care-l stigmatizati sa fie persoana de care aveti nevoie acum.

Horoscop noiembrie 2019. GEMENI

În ultimul timp, ați auzit foarte multe vesti proaste. S-ar putea chiar să vă întrebați dacă sunteti pe calea cea buna. Dar luna aceasta vă va aduce mici sclipiri de speranță. Veți începe să vă faceți mai putine griji, să zâmbiți mai mult și, în cele din urmă, să vă simțiți ca și când lumea ar fi toata a voastră.

Dar vestea bună este că sunteți în vizorul astrelor. Pe la mijlocul lunii, veți începe să vă concentrați asupra îmbunătățirii calității vieții voastre, veți dori să aveți grijă de corpul, mintea și sufletul vostru. Meritați, asa ca de ce nu?

Horoscop noiembrie 2019. RAC

Fiind născuți sub semnul Racului, este de la sine înțeles că sunteți extrem de sensibili și că sensibilitatea aceasta va atinge cote maxime in luna noiembrie.

În această lună, puteți simți că norocul nu este niciodată în favoarea voastra. Veți da vina pe alții mai degrabă decât să vă asumați responsabilitatea pentru lucrurile care v-au adus în situația de față.

Este timpul să vă ocupați de destinul vostru. Este timpul să vă așezați și să vă asumați responsabilitatea pentru sentimentele și bunăstarea emoțională. Aveți ocazia să vă schimbați viața în bine.

Horoscop noiembrie 2019. LEU

Dacă de obicei Leului îi place să se distreze și este adesea foarte extrovertit, luna aceasta ar putea fi puțin diferită. Veți fi mai liniștiți în această perioadă. Veți avea un sentiment plăcut de pace cu voi și cu cei din jurul vostru. Nu vei simți nevoia de a fi în lumina reflectoarelor sau de a fi conducătorul trupei pentru moment.

Sunteți capabili să faceți un pas înapoi și să lăsați lucrurile să se întâmple în mod natural. Această lună este, de asemenea, timpul perfect pentru a aborda proiecte legate de domiciliu sau mici planuri de renovare a casei care au fost amânate.

Horoscop noiembrie 2019. FECIOARA

Pentru Fecioare, luna noiembrie nu va fi o luna plictisitoare. De fapt, anul acesta a fost departe de a fi plictisitor. Ați trecut prin iad în ultimele câteva luni și acum vă întrebați ce va urma.

Veți simți motivația și hotărârea de a face schimbări majore in viata voastra, schimbari pe care le-ati neglijat sau nu le-ati putut pune in practica pana acum.

În sfârșit, vă luați viața în propriile maini și puneți lucrurile în ordine. Vreți să vă simțiți în siguranță și să aveți o stabilitate. Luna Noiembrie si harta astrala a acestei luni va favorizeaza planurile.

Horoscop noiembrie 2019. BALANȚA

Balanțele vor folosi luna noiembrie pentru a-si scoate cartile pe masa și a-și juca norocul. Veți simți această perioadă ca e o explozie de energie. Noi prietenii, cercuri sociale, relații și multe altele!

Energia voastră mentală este la cel mai înalt nivel în acest moment. Veți fi optimiști și vă veți simți absolut fenomenal. Poate doriți să vă relaxați și să călătoriți puțin. Meritați din plin, deci nu faceți pasul înapoi. Rezervați o călătorie de ultimă oră și mergeți să vizitați locuri noi care vă vor încânta sufletul.

Horoscop noiembrie 2019. SCORPION

Pentru Scorpioni, pasiunea este cuvântul acestei luni. Lucrurile vor începe să se încălzească tot mai mult incepand cu jumătatea acestei luni. Vă veți simti deschiși provocărilor, pasionali și dornici de nou. Cei din jurul vostru vor observa cu surprindere aceasta schimbare a voastră.

Dacă sunteți într-o relație, partenerul vostru va simți această energie și va fi extrem de fericit. Vă puteți aștepta la adevărate focuri de artificii în relația voastră de dragoste. Lucrurile sunt deja bine aspectate, iar voi veți începe să gândiți mai serios planuri de viitor comune.

În noiembrie, v-ați putea confrunta cu unele lucruri din trecut, pe care probabil că nu le-ați depășit încă. Va trebui să-i puneți pe acești demoni să se odihnească, ca să nu vă bântuie mai târziu. Trecutul este trecutul, așa că este timpul să-l uităm.

Horoscop noiembrie 2019. SĂGETĂTOR

Pentru nativii Săgetător, luna noiembrie va aduce o nevoie de clarificare a lucrurilor, situatiilor si relațiilor. Aveți nevoie de răspunsuri și considerați că acesta este momentul să le obțineți, chiar și plătind un preț mai mare.

Pentru voi a venit vremea sa rezolvati chestiuni din trecut.

Aceasta atitudine se datoreaza si faptului ca Soarele se apropie de semnul vostru si atunci va pregatiti de un nou sezon al vostru pe care-l vreti mai curat si mai sanatos decat pana acum.

Sunteți pe calea cea bună!

Horoscop noiembrie 2019. CAPRICORN

Deși de obicei știți ce direcție să vă îndreptați, viziunea voastră poate fi puțin suprasolicitată în luna noiembrie. Aveți o dorință puternică de a pune capăt relațiilor nesănătoase din viața voastră și de a vă ocupa de chestiuni importante ce țin de casă și domiciliu.

Este timpul să examinați cu atenție calitatea relațiilor voastre personale și profesionale și să vedeți dacă mai corespund așteptărilor și nevoilor voastre.

Acesta este momentul perfect pentru a stabili limite pentru lucrurile cu care nu vă simțiți confortabil sau cu cele care vă nemulțumesc. Sfatul astrelor este să trăiți conform propriilor voastre reguli și să nu vă lăsați influențați.

Horoscop noiembrie 2019. VARSATOR

aceasta. Toate eforturile voastre grele și neobosite se termină în cele din urmă și oamenii încep să vadă eforturile voastre. Era și timpul. Dacă ați lucrat mult și greu pentru un proiect care nu a atras atenția celorlalți, toate acestea se vor schimba acum.

Veți străluci luna aceasta, așa că așteptați-vă să primiți felicitările celor din jur.

Dacă vor apărea și critici, încercați să le priviți constructiv și să nu vă afecteze.

Horoscop noiembrie 2019. PEȘTI

Pentru Pesti, noiembrie va fi o luna de autodescoperire si evoluție. Veți introduce un nou capitol din viața voastră și lucrurile se vor schimba foarte repede. Încercați să primiți cu brațele deschise aceste schimbări care se vor dovedi a fi benefice viitorului vostru.

Această lună este, de asemenea, o perioadă de creștere personală pentru voi. Veți dori să vă conectați cu sinele vostru interior și să ajungeți la esența a ceea ce sunteți cu adevărat.