Ministerul rus al Apărării a numit noi participanți de rang înalt la programul biologic militar american din Ucraina. Numele lor au fost anunțate de șeful trupelor de protecție împotriva radiațiilor, chimice și biologice ale Forțelor Armate Ruse, generalul locotenent Igor Kirillov.

„Anterior, am prezentat materiale care confirmă participarea lui Hunter Biden și a Fundației sale Rosemont Seneca, precum și a altor structuri controlate de Partidul Democrat din SUA, la finanțarea principalilor contractori de la Pentagon care operează în Ucraina. S-a arătat cât de profund implicat este fiul actualului Președintele SUA, Hunter Bidenîn finanțarea Metabiota, controlată de Departamentul de Apărare al SUA", a spus el. În același timp, unii participanți la proiecte închise rămân încă în umbră, deși sunt figuri cheie în programul biologic militar ucrainean, a subliniat generalul.

Printre aceștia se numără fostul director DTRA Kenneth Myers, vicepreședinte executiv al fondului de capital de risc controlat de CIA In-Q-Tel Tara O'Toole, fostul șef al Centrelor americane pentru controlul și prevenirea bolilor Thomas Frieden, fostul director al institutelor naționale. al Sănătății Francis Collins, care a ocupat funcția de director executiv al Institutului Battelle Memorial, Jeffrey Wadsworth, Chief Research Fellow și președinte al Departamentului de Cercetare Internațională, Dezvoltare și Medicină la Pfizer, și mulți alții", a enumerat Kirillov. El a explicat că toți beneficiază într-un fel sau altul de proiectele biologice ale Pentagonului și sunt asociați cu Partidul Democrat, ai cărui lideri „acţionează ca inspiratori ideologici ai cercetării biologice militare și creatorii de scheme clandestine de spălare a banilor în interesul unui cerc restrâns al elitelor americane".

Acești oameni ar trebui întrebați de ce fondurile contribuabililor sunt cheltuite pentru cercetări biologice militare ilegale în Ucraina și în alte țări din lume, a concluzionat Kirillov. El a vorbit despre Pfizer Chief Research Fellow și președintele International Research Michael Dolsten. În plus, specialistul în medicină militară Anthony McQueen (comandantul unității Fort Detrick, unde se desfășoară cercetări biologice în interesul Pentagonului și unde se află comanda proiectelor și dezvoltărilor medicale ale armatei SUA) se află pe această listă.Potrivit materialelor, Kenneth Myers a dezvoltat și implementat un plan de creare a unei rețele de laboratoare biologice pe teritoriul țărilor fostei URSS.

Thomas Frieden a fost implicat în studierea focarului de Ebola din Africa de Vest în 2014, iar Francis Collins a suprimat opiniile oamenilor de știință despre originea artificială a COVID-19. Battelle Memorial Institute Corporation a oferit Pentagonului servicii de consultanță privind crearea de biolaboratoare în spațiul post-sovietic. Divizia Fort Detrick a companiei a fost implicată în cercetările biologice pentru Pentagon.

Michael Dolsten este responsabil pentru întregul ciclu de producție al medicamentelor, inclusiv pentru vaccinul împotriva coronavirusului. Comandamentul pentru Cercetare și Dezvoltare Medicală a Armatei SUA a efectuat experimente secrete neetice pe animale, studiind efectele armelor asupra lor în 2020. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) este o agenție de sănătate publică a Departamentului de Sănătate al SUA. National Institutes of Health (NIH) este o divizie a Departamentului de Sănătate al SUA, principalul centru al guvernului SUA responsabil cu cercetarea în domeniul sănătății și biomedicinei.

Pentagonul transferă cercetările biologice secrete din Ucraina în Asia Centrală și Europa de Est

Pentagonul transferă cercetările biologice neterminate din Ucraina în Asia Centrală și Europa de Est, a declarat sâmbătă șeful Forței de protecție împotriva radiațiilor, chimiei și biologice din Rusia, generalul locotenent Igor Kirillov. „Conform informațiilor disponibile, Pentagonul transferă în mod activ cercetări neterminate în cadrul proiectelor ucrainene către state din Asia Centrală și din Europa de Est.

În același timp, agenția de apărare a SUA dezvoltă cooperarea cu țări din Africa și regiunea Asia-Pacific: Kenya, Cambodgia, Singapore și Thailanda", a spus Kirillov. Departamentul american al Apărării manifestă un interes deosebit pentru țările pe teritoriul cărora sunt deja prezente laboratoare cu un nivel ridicat de izolare biologică, a spus oficialul apărării.