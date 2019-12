Iata care sunt cele mai de succes filme aparute in 2019

2019 a fost anul in care s-a doborat recordul de incasari pentru un film, record care data de 10 ani. "Avatar" a fost astfel detronat de "Avengers: Endgame", film care n-a fost ratat de niciun fan Marvel.

Productia cu supereroi a spulberat multe recorduri si a avut incasari ce s-au apropiat de 3 miliarde de dolari. Un alt film a depasit 1,5 miliarde de dolari, iar pragul de un miliard a fost trecut de inca sase filme, potrivit Box Office Mojo. De remarcat ca, in top 4, au fost trei filme cu supereroi Marvel. Samuel L. Jackson (Nick Fury) este singurul actor care apare in toate trei. Pentru al cincilea an consecutiv, incasarile mondiale totale din vanzarile de bilete au depasit 11 miliarde de dolari.

Sa aruncam o privire asupra filmelor care au avut cele mai mari incasari in 2019.

Primul loc este ocupat, asadar, de "Avengers: Endgame", care a avut incasari de aproape 2,8 miliarde de dolari. Filmul care a incheiat un deceniu de aventuri ale supereroilor Marvel si care a fost cel mai asteptat al anului a depasit cu aproape 8 milioane de dolari incasarile pe care le-a avut "Avatar" in urma cu 10 ani, asa cum arata topul all-time.

Iata si alte recorduri depasite de acest film:

Endgame, primul film care depaseste bariera de 1 miliard de dolari pe weekend

Cele mai mari incasari din istorie in weekendul de debut

Pe locul al doilea este "The Lion King", cu peste 1,65 miliarde de dolari. La 25 de ani de la legendarul clasic film Disney, indragitul leu a aparut din nou pe marile ecrane, de data asta intr-o animatie creata cu tehnologiile prezentului. In regia lui Jon Favreau, filmul spune aceeasi poveste precum cea binecunoscuta din 1994.

Mai trebuie spus ca acest film a depasit cu mult recordul pentru animatia cu cele mai mari incasari. Astfel, precedentul record, stabilit de "Frozen" in 2013, a fost spulberat cu mai mult de 380 de milioane de dolari.

Pe locul al treilea este un alt film Marvel, "Spider-Man: Far from Home", care a depasit 1,13 miliarde de dolari. Este primul film din seria cu supereroi din faza a patra, care nu va mai cuprinde pe cateva dintre cele mai indragite personaje, in frunte cu Tony Stark. Tom Holland a revenit in rolul principal, iar actiunea a avut loc in Europa. Ramane de vazut cat de important va fi Spider-Man in viitoarele faze ale productiilor Marvel.

Iata care este acest top 10 al filmelor cu cele mai mari incasari in 2019:

1. Avengers: Endgame - 2.797 de milioane de dolari;

2. The Lion King - 1.656 de milioane de dolari;

3. Spider-Man: Far from Home - 1.132 de milioane de dolari;

4. Captain Marvel - 1.128 de milioane de dolari;

5. Frozen 2 - 1.119 milioane de dolari;

6. Toy Story 4 - 1.073 de milioane de dolari;

7. Joker - 1.062 de milioane de dolari;

8. Aladdin - 1.050 de milioane de dolari;

9. Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw - 759 de milioane de dolari;

10. Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker - 572 de milioane de dolari (filmul inca ruleaza).

O mentiune speciala trebuie facuta pentru al noualea film din seria "Star Wars", care a fost lansat luna aceasta, iar pe 20 decembrie a ajuns si in Romania si Statele Unite, astfel ca este de asteptat ca suma de pana acum sa creasca vertiginos si sa continue sa urce in top.