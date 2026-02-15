Incident la Jocurile Olimpice: un român a rupt clanța vestiarului și a blocat Germania înainte de aurul olimpic la sanie

Germania a câștigat clar proba de ștafetă mixtă la sanie de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina, însă succesul a fost precedat de un incident neașteptat care era să le dea planurile peste cap. Un sportiv român ar fi smuls clanța ușii vestiarului în care se aflau membrii echipei Germaniei, iar aceștia au rămas blocați în interior pentru câteva minute, chiar înaintea startului.

Ultima competiție de sanie din programul olimpic a fost ștafeta mixtă, probă care a inclus în premieră și un echipaj de dublu feminin. Germania a pornit ca mare favorită și și-a confirmat statutul, obținând medalia de aur după o cursă aproape perfectă. Nemții au devansat Austria cu 0,542 secunde, în timp ce bronzul a revenit Italiei, la 0,849 secunde. România a încheiat concursul pe locul 9, ultimul.

Victoria a fost cu atât mai importantă pentru delegația germană cu cât anterior ratase aurul la dublu masculin și la dublu feminin, deși la simplu a urcat pe prima treaptă a podiumului prin Julia Taubitz și Max Langenhan. Dincolo de aparențe, germanii au ajuns tensionați la startul ștafetei, după ce au fost la un pas să rateze competiția din cauza incidentului din vestiar, potrivit Euronews.

Întâmplarea a fost dezvăluită de Tobias Wendl, component al echipajului de dublu, care alături de Tobias Arlt a cucerit a șaptea medalie olimpică de aur, cei doi devenind cei mai de succes sportivi germani din istoria Jocurilor Olimpice de iarnă. Wendl a povestit că un român, al cărui nume nu l-a menționat, ar fi smuls, probabil din greșeală, mânerul ușii vestiarului, lăsându-i pe sportivii germani blocați în interior.

„Ca o curiozitate: chiar înainte de start, un român a intrat în vestiar și a smuls clanța ușii, iar noi am rămas încuiați înăuntru. Am avut o scurtă cădere nervoasă", a declarat Wendl. Potrivit acestuia, situația a fost rezolvată după câteva minute, însă emoțiile au fost considerabile în contextul apropierii startului.

La rândul său, Max Langenhan a confirmat incidentul și a explicat că momentul a generat tensiune în echipă. „M-am bucurat că cineva ne-a deschis ușa. Am fost chiar puțin nervos pentru o clipă, pentru că nu poți deschide o ușă fără mâner și cursa trebuia să înceapă", a spus campionul olimpic la simplu masculin.

În pofida incidentului, Germania a dominat ștafeta mixtă și și-a consolidat poziția în clasamentul pe medalii de la Milano Cortina, urcând pe locul 5. Trei dintre cele patru medalii de aur obținute de delegația germană la această ediție au fost câștigate la sanie.

Cea de-a patra medalie de aur a venit la sărituri cu schiurile, prin surprinzătorul Philipp Raimund, care s-a impus în concursul de pe trambulina normală. Pentru Germania, succesul din ștafeta mixtă a încheiat competiția de sanie într-o notă triumfală, chiar dacă drumul spre start a fost marcat de un episod neașteptat.