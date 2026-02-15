TikTok te urmărește incontinuu chiar dacă nu folosești aplicația în mod direct: iată cum funcționează și cum colectează datele tale prin pixeli. Se poate ajunge la șantaj!

TikTok își extinde imperiul de colectare a datelor, iar evitarea aplicației nu te va proteja. TikTok ține evidența a tot ce faci pe aplicația sa - fără surprize aici. Ce este mai puțin evident este cum compania te urmărește în alte părți ale internetului, care nu au nicio legătură cu TikTok.

De fapt, TikTok colectează informații sensibile și potențial jenante despre tine, chiar dacă nu ai folosit niciodată aplicația. În ultima săptămână, BBC a urmărit site-uri care trimiteau date TikTok despre diagnostice de cancer, fertilitate și chiar crize de sănătate mintală. Face parte dintr-un imperiu de urmărire care se extinde mult dincolo de platforma de social media. Acum, datorită unui nou set de funcții, TikTok este pregătit să-și extindă rețeaua și să vadă și mai multe detalii despre viața ta.

Schimbarea vine la doar câteva săptămâni după vânzarea operațiunilor TikTok din SUA către un grup de companii cu legături cu președintele american Donald Trump. Acordul a generat noi îngrijorări legate de confidențialitate din partea unor experți și utilizatori în drepturile omului, deși TikTok afirmă că are ghiduri transparente privind modul în care răspunde solicitărilor guvernamentale pentru date.

Problema se concentrează pe schimbările majore aduse "pixelului" TikTok, un instrument de urmărire pe care companiile îl folosesc pentru a monitoriza comportamentul tău online. BBC a rugat o companie de securitate cibernetică numită Disconnect să analizeze. Au descoperit că pixelul actualizat de pe TikTok colectează informații în moduri neobișnuite comparativ cu concurenții săi.

"Este extrem de invaziv", spune Patrick Jackson, director tehnologic la Disconnect. "Această partajare a datelor a extins, când faci analiza codului pixelat real, vezi lucruri care arată foarte prost. Când am dat click pe un buton de pe un formular care spunea că sunt pacient cu cancer sau supraviețuitor, site-ul a trimis TikTok adresa mea de email împreună cu acele detalii", spune expertul.

TikTok spune că utilizatorii săi sunt informați despre practicile sale privind datele prin politicile de confidențialitate și notificări, în unele cazuri. Compania spune, de asemenea, că oferă oamenilor setări de confidențialitate pentru a prelua controlul. "TikTok oferă utilizatorilor informații transparente despre practicile sale de confidențialitate și le oferă multiple instrumente pentru a-și personaliza experiența", spune un purtător de cuvânt TikTok. "Pixelii publicitari sunt standardul industriei și sunt folosiți pe scară largă pe platformele sociale și media, inclusiv de către BBC."

Dar majoritatea oamenilor s-ar putea să nu realizeze că TikTok deține date despre ei, chiar dacă nu au folosit niciodată platforma de social media. Pixelii de urmărire nu sunt ceva nou. Ani de zile, companiile care administrează rețele de publicitate - inclusiv Google, Meta și sute de altele - le-au folosit pentru a intercepta ceea ce fac oamenii pe internet. Sunt o imagine invizibilă de dimensiunea unui pixel al ecranului tău, care se încarcă în fundalul unui site web, plin de tehnologie de colectare a datelor. Sunt peste tot și te urmăresc constant. TikTok, de exemplu, încurajează companiile să pună pixeli pe site-urile lor pentru a ajuta gigantul rețelelor sociale să colecteze mai multe date.

Să zicem că am un magazin online de încălțăminte. Dacă folosesc un pixel, TikTok colectează multe date despre clienții mei pentru a le arăta reclame țintite. În plus, ajută TikTok să-și dea seama dacă oamenii care văd acele reclame la pantofi ajung să facă o achiziție. Astfel, știu că reclamele pentru care am plătit funcționează și poate voi plăti mai mult (ca majoritatea companiilor de știri, inclusiv BBC folosește instrumente de analiză și partajează date cu partenerii de publicitate în conformitate cu politica de confidențialitate. BBC spune însă că nu folosește pixeli de urmărire TikTok pe site-ul său și nici nu plasează pixeli publicitari pe site-uri terțe).

Când este vorba de date despre magazinele de încălțăminte, informația poate fi inofensivă. Dar BBC a raportat ani de zile despre colectarea datelor TikTok și pixelii pot colecta informații extrem de personale. De exemplu, săptămâna trecută BBC a vizitat site-ul unui grup de sprijin pentru cancer. Potrivit Disconnect, când BBC a apăsat pe un buton de pe un formular care spunea că e pacient cu cancer sau supraviețuitor, site-ul a trimis pe TikTok adresa de email împreună cu acele detalii. O companie de sănătate a femeilor a trimis date TikTok despre teste de fertilitate. O organizație de sănătate mintală a trimis un ping pe TikTok când a spus că BBC caută un consilier de criză. Site-urile care folosesc pixeli trimit date despre fiecare vizitator, deci nu contează dacă nu ai un cont TikTok.

Un purtător de cuvânt al TikTok spune, practic, că aceasta nu este responsabilitatea TikTok. Ei spun că site-urile web sunt obligate să respecte legile privind confidențialitatea și vă informează despre practicile lor privind datele. TikTok spune că site-urile web au interdicție să partajeze anumite tipuri de informații sensibile, cum ar fi datele de sănătate. Compania spune că ia măsuri proactive pentru a alerta site-urile care distribuie orice lucru nepotrivit.

Dacă ești îngrijorat de aceste site-uri individuale, ratezi esența. Criticii spun că problema este că marile companii tech precum TikTok urmăresc tot mai mult tot ce faci online. Potrivit DuckDuckGo, o companie de confidențialitate, TikTok are trackeri pe 5% dintre cele mai importante site-uri web din lume. Acest număr a crescut constant, deși nu se compară cu Google, care are trackeri pe aproape 72% dintre cele mai importante site-uri și Meta cu aproximativ 21%.

"Acesta este literal manualul pe care Google și Meta l-au folosit de-a lungul anilor", spune Peter Dolanjski, director executiv de produs la DuckDuckGo. Au început să colecteze cantități mici de date și le-au dezvoltat într-un imperiu care oferă o vizibilitate uriașă asupra vieții tale de zi cu zi", spune el.

Aceste înregistrări detaliate ale vieții tale personale nu ar exista dacă companiile tech nu te-ar supraveghea și te expun la tot felul de riscuri. "Algoritmii pot folosi aceste date pentru a te exploata. Ar putea fi constrângerea să cumperi ceva, ar putea fi campanii politice, ar putea fi discriminare de preț.", spune Dolanjski. Datele publicitare au fost folosite pentru tot felul de scopuri dăunătoare, de la presupuse încălcări ale drepturilor civile până la discriminare sexuală, sau chiar șantaj.