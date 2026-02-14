Nou protest la Ambasada Iranului. Iranienii din România sunt solidari cu populația iraniană asuprită

Peste o sută de persoane s-au adunat sâmbătă, 14 februarie, în fața Ambasadei Republicii Islamice Iran de la București pentru a participa la o manifestație pașnică, menită să atragă atenția asupra situației drepturilor omului din țara a cărei pupulație este supusă represaliilor violente are regimului iranian, fiind vorba de mii de morți și mii de răniți.

"Suntem vocea celor 90.000 de oameni fără voce care nu mai sunt printre noi!

Dragi români, dacă încă mai credeți în umanitate și libertate, vă invităm să fiți alături de noi la un protest global.

Ne adunăm pentru a cere dreptate și pentru a fi alături de familiile îndurerate.

Ieșim în stradă pentru a arăta că nu suntem indiferenți în fața suferinței și a crimelor comise împotriva poporului iranian", au transmis organiztorii protestului.

Protestul de sâmbătă a avut loc sub supravegherea forțelor de ordine și s-a desfășurat fără incidente în fața Ambasadei Republicii Islamice Iran de pe Bulevardul Lascăr Catargiu din București.

„Suntem alături de Reza Pahlavi moștenitor al coroanei Iranului, aflat în exil. Acesta este un iubitor al persanilor. S-a scandat - Jos, Khamenei! Jos dictatorul! Să vină Pahlavi", a declarat pentru Media Info un iranian participant la miting, Mohsen Rostami.

Toti cei prezenți sunt ferm convinși că Pahlavi se va întoarce și Iranul va redeveni o țară liberă si democrată.

Participanții au afișat pancarte și bannere cu mesaje de solidaritate față de populația iraniană și au scandat lozinci prin care au cerut respectarea libertăților fundamentale, încetarea represiunii și eliberarea persoanelor considerate de protestatari drept deținute politic.

De asemenea, au fost aprinse lumânări în semn de comemorare a victimelor violențelor din Iran, zeci de oamenii fiind deja uciși și sute răniți în cadrul represaliilor violente are regimului de la Teheran.