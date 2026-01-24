Schimbare radicală decisă la Bruxelles: internetul clasic va fi oprit. Cei care nu se vor adapta noilor tehnologii riscă să rămână offline

Până în anul 2035, peisajul digital al Uniunii Europene va trece printr-o schimbare radicală, marcată de eliminarea definitivă a infrastructurii bazate pe cabluri de cupru și a conexiunilor de tip DSL. Această inițiativă ambițioasă obligă toate statele membre să accelereze modernizarea rețelelor de telecomunicații, impunând tranziția completă către fibra optică.

Decizia reprezintă una dintre cele mai semnificative transformări tehnologice din ultimele decenii, punând capăt unei ere dominate de tehnologiile analogice în favoarea unei conectivități de mare viteză, esențială pentru viitorul digital al regiunii. Comisara europeană pentru digitalizare, Henna Virkkunen, a anunțat la Strasbourg că termenul-limită a fost extins cu cinci ani față de planurile inițiale, pentru a permite țărilor cu infrastructură mai slabă să recupereze decalajul.

Decizia vine în contextul în care rețelele de cupru sunt depășite tehnologic, consumă multă energie și nu mai pot susține vitezele necesare pentru servicii moderne precum streaming 4K, cloud computing sau aplicații industriale avansate. UE a stabilit reguli clare pentru oprirea treptată a rețelelor DSL:

cu 2 ani înainte, operatorii nu vor mai putea încheia contracte noi pe tehnologie DSL

cu 1 an înainte, toți clienții vor primi notificări oficiale privind oprirea serviciului

Scopul este evitarea situațiilor în care gospodăriile rămân fără internet dintr-o dată.

Germania a anunțat deja un plan concret: închiderea rețelelor vechi va începe atunci când 80% dintre gospodării vor avea acces la fibră optică. Bundesnetzagentur insistă că oprirea cuprului va fi posibilă doar dacă există acoperire aproape totală și concurență reală între operatori. Asta înseamnă că rețelele construite de giganți precum Deutsche Telekom vor trebui să fie accesibile și altor furnizori, pentru a evita monopolurile.

Ce riscă cei care nu vor trece la fibră optică. Pentru cetățenii europeni, mesajul este clar:

internetul viitorului va fi exclusiv pe fibră optică

conexiunile vor fi mult mai rapide și mai stabile

tehnologiile vechi vor deveni treptat inutilizabile

Cei care nu vor trece la fibră riscă, pur și simplu, să rămână offline.

Potrivit unei analize ANSA, fiecare stat membru va trebui să prezinte până în 2029 o strategie națională pentru eliminarea rețelelor de cupru, iar operatorii care nu respectă termenele ar putea fi sancționați. Obiectivul final rămâne același: oprirea completă a rețelelor în 2035.

Fibra optică oferă viteze superioare (până la Gbps), latență scăzută și stabilitate mare prin cabluri de sticlă, fiind ideală pentru streaming 4K și gaming. În schimb, DSL folosește firele de cupru telefonice, având viteze mai mici, asimetrice și performanță afectată de distanță. Fibra este mult mai rapidă, dar necesită infrastructură specifică, în timp ce DSL este mai răspândit.

Principalele diferențe: