România e țara europeană cu cei mai mulți "imigranți ilegali" arestați de ICE în ultimii cinci ani

România este țara europeană cu cei mai mulți cetățeni arestați de Serviciul de Imigrare și Vamă (ICE) al SUA în ultimii cinci ani. O statistică publicată pe site-ul instituției arată că un număr de 2.025 de cetățeni români au fost arestați în SUA pentru condamnări penale, acuzații penale sau încălcarea legilor privind imigrația. Asta în condițiile în care numărul total al cetățenilor din toate țările Europei, arestați de ICE în perioada 2021 - 2025, cu excepția României, este de 2.763.

Într-un top general citat de Libertatea.ro, în care domină statele din America Latină, românii sunt a 17-a naționalitate. Românii arestați sunt sensibil mai mulți față de ruși (1.464) și turci (693). Prin comparație, în aceeași perioadă, au fost plasați în arest, pentru fapte similare, doar 29 de cetățeni bulgari, 51 de maghiari, 351 de ucraineni, 139 de polonezi, 99 de germani, 109 francezi, 316 spanioli, 165 de italieni și 366 de britanici.

Cei mai mulți români au fost arestați în 2022 - 653 și 2024 - 482, în timp ce în 2025 au existat doar 112 cetățeni ridicați de ICE. De asemenea, 836 de cetățeni români au fost ridicați pentru imigrație ilegală, în timp ce 580 au avut condamnări penale. În perioada 2021-2022 a predominat imigrația ilegală, în timp ce între 2023 - 2025, majoritatea românilor au ajuns în închisori din SUA pentru acuzații penale sau condamnări definitive, arată datele publicate de autoritățile americane, potrivit Libertatea.ro.

În cazul celor cu acuzații de imigrație, faptele se referă la persoane care au încălcat în mod repetat legea SUA prin reintrarea în țară după deportare, imigranții cu un ordin final executoriu de expulzare și fugarii internaționali căutați pentru infracțiuni comise în străinătate.

Statistica publicată de ICE mai arată că, în aceeași perioadă de cinci ani, un număr de 3.800 de cetățeni români au ajuns în detenție pentru diferite perioade, dintre care 2.400 pentru imigrație ilegală. Și la acest capitol, România este pe un loc fruntaș în Europa, fiind depășită doar de Turcia (15.086) și Rusia (12.882). Cifre mai ridicate apar doar în cazul Spaniei (750 de persoane) și Ucrainei (767), în rest toate celelalte țări au sub 250 de cetățeni plasați în detenție în SUA.

Autoritățile americane au decis, în aceeași perioadă de cinci ani, să expulzeze un număr de 1.535 de cetățeni români, majoritatea (843) pentru imigrație ilegală. Restul expulzărilor au avut legătură cu fapte penale, respectiv acuzații sau condamnări definitive. Cei mai mulți români (608) au fost expulzați din SUA în anul 2024, în timp ce în 2025 au primit decizii de expulzare 165 de persoane. Și la acest capitol, România este „campioană europeană", cu mult peste celelalte două țări care sunt prezente într-un top neoficial: Turcia - 1.090 și Rusia - 978.