Industria petrolieră, consternată de postarea lui Trump despre Iran - Relație volatilă cu liderul de la Casa Albă

Președintele Donald Trump ar putea crede că războiul său din Iran este un avantaj pentru industria petrolieră - dar modul său de a o formula provoacă consternare, notează Politico.

„Statele Unite sunt de departe cel mai mare producător de petrol din lume, așa că atunci când prețurile petrolului cresc, câștigăm mulți bani", a scris Trump într-o postare pe Truth Social miercuri, în timp ce prețurile țițeiului au crescut la 95 de dolari pe baril, o creștere de 40% față de nivelul lor înainte ca SUA și Israelul să atace Iranul, acum aproape două săptămâni.

Postarea lui Trump evidențiază relația complicată a industriei cu președintele - și dilema mesajului său. În timp ce companiile petroliere beneficiază financiar de creșterea de aproape 30 de dolari pe baril a prețurilor țițeiului de la începutul războiului, directorii sunt, de asemenea, îngrijorați de faptul că prețurile volatile îngreunează deciziile de afaceri, iar prețurile ridicate vor genera reacții negative din partea publicului.

„Ideea că industria profită de război și de moarte nu este una pe care un vicepreședinte al relațiilor publice dorește să o promoveze", a declarat Mark Jones, cercetător în științe politice la Institutul Baker al Universității Rice.

Postarea lui Trump a stârnit nemulțumiri din partea unora din industrie.

„O, Doamne...", a răspuns un strateg din industria energetică când i s-a arătat postarea lui Trump pe rețelele de socializare.

Mesajul lui Trump alimentează, de asemenea, percepția că firmele petroliere încearcă să-i escrocheze pe consumatori, a spus un al doilea oficial din industrie căruia i-a acordat anonimatul deoarece nu era autorizat să vorbească public.

„Acest lucru evidențiază relația complicată pe care industria petrolieră o are cu președintele", a spus oficialul din industrie. „Preocuparea generală a președintelui Trump este întotdeauna prețul la pompă - și cu cât mai mic, cu atât mai bine. Există, de asemenea, o idee conform căreia industria petrolului și gazelor lucrează în secret pentru a crește prețurile, ceea ce reprezintă o neînțelegere fundamentală a modului în care funcționează industria pe o piață globală și transparentă."

Postarea lui Trump influențează, de asemenea, cinismul unor alegători față de afaceri în general și față de industria petrolieră în special, a declarat Mark Mizruchi, profesor la Universitatea din Michigan, specializat în comportamentul economic și politic al marilor corporații americane.

„Lucrul interesant în declarația lui Trump este că a exprimat în mod accidental o convingere pe care o au mulți oameni - că se întâmplă așa ceva și companiile petroliere vor face mulți bani", a spus Mizruchi. „Probabil că nu i-a trecut prin minte că oamenii - inclusiv cei din industrie - nu erau mulțumiți de această declarație".

Casa Albă a susținut că prețul petrolului și benzinei - care a crescut cu 60 de cenți pe galon de la începutul luptelor - va scădea în cele din urmă după război, deoarece noi aprovizionări din Iran vor ajunge pe piețele globale.

„În cele din urmă, odată ce obiectivele militare ale Operațiunii Epic Fury vor fi îndeplinite și regimul terorist iranian va fi neutralizat, prețurile petrolului și gazelor vor scădea rapid din nou, potențial chiar mai mici decât înainte de începerea atacurilor", a declarat purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Taylor Rogers. „Drept urmare, familiile americane vor beneficia foarte mult pe termen lung."

Între timp, a spus Rogers, administrația „a lucrat și va continua să colaboreze cu liderii din industria energetică pentru a stabiliza piețele".

Războiul cauzează deja dificultăți industriei. Companiile petroliere care operează exclusiv în Statele Unite vor obține profit pe termen scurt de pe urma creșterii prețurilor, însă marile companii internaționale ar putea fi nevoite să închidă activele pe care le operează în Golful Persic, deși șocul ofertei care afectează Asia de Sud-Est și Europa ar putea, de asemenea, să convingă țările să își reducă dependența de combustibilii fosili, a spus Jones.

Andrea Woods, purtător de cuvânt al Institutului American al Petrolului, a declarat într-un comunicat că industria este „concentrată pe colaborarea cu administrația pentru a asigura operațiuni sigure și fiabile în regiune".

„Volatilitatea pieței energetice nu aduce beneficii nimănui, inclusiv producătorilor care se bazează pe certitudine și stabilitate pentru deciziile de afaceri pe termen lung", a spus Woods.

Industria petrolieră a avut o relație volatilă cu Trump încă de la prima sa administrație, una în care beneficiază de unele dintre politicile sale - dar suferă și din cauza altora, cum ar fi tarifele vamale. Și, deși Trump este unul dintre cei mai mari susținători ai industriei, el i-a târât și în politică în moduri cu care directorii din industrie nu sunt întotdeauna confortabili.

În campania electorală, Trump a insistat să ceară directorilor din industria petrolieră un miliard de dolari, însă industria a contribuit în total cu 75 de milioane de dolari, conform unei analize a contribuțiilor la campanie realizate de firma de comunicare de mediu Climate Power - mai puțin decât a primit campania lui Trump de la SpaceX, firma deținută de miliardarul Elon Musk. Harold Hamm, președintele și fondatorul companiei petroliere Continental Resources și consilier informal pe probleme de energie al lui Trump în primul și al doilea mandat, l-a susținut inițial pe guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, în campania prezidențială din 2024.

Trump a încercat, de asemenea, să-i împingă pe directorii companiilor petroliere să sprijine public acțiunea militară a administrației sale împotriva Venezuelei și să promită că vor investi rapid în forajul de petrol din țară. Această mișcare a întâmpinat opoziția unor directori care nu împărtășeau optimismul lui Trump cu privire la cât de ușor ar fi să revigoreze câmpurile petroliere din Venezuela.

Democrații și grupurile de mediu nu au pierdut timpul pentru a folosi postarea lui Trump pentru a critica administrația și industria petrolieră.

„Am spus dintotdeauna că politica energetică a lui Donald Trump este de a prioritiza interesul producătorilor de energie (prețuri mari) față de consumatori (prețuri mici)", a declarat deputatul Sean Casten (democrat din Illinois) într-o postare pe X. „Se pare că este de acord cu mine."

„Instabilitatea face ca prețurile petrolului să crească vertiginos", a declarat Lorne Stockman, director de cercetare internațională la Oil Change International, într-un comunicat de presă care răspunde la postare. „Pe măsură ce tensiunile geopolitice cresc, donatorii miliardari de combustibili fosili ai lui Trump culeg profituri neașteptate, în timp ce oamenii sunt uciși, iar oamenii muncitori din întreaga lume se confruntă cu costuri mai mari ale energiei și alimentelor."

În postarea lui Trump, președintele nu vorbește despre familiile care se luptă cu facturile lor, a spus Jesse Lee, consilier senior la Climate Power.

„Trump vorbește despre oamenii la care ține cel mai mult - miliardarii din petrol și gaze care au cheltuit milioane de dolari pentru a-l face ales", a spus Lee într-un e-mail. „Trump își va pune întotdeauna prietenii miliardari pe primul loc, iar familiile muncitoare vor fi întotdeauna lăsate să plătească prețul."

Se așteaptă ca creșterea prețurilor petrolului să fie o povară politică pentru republicanii care se apropie de alegerile de la mijlocul mandatului, care vor avea loc anul acesta. Chiar și pe lângă prețurile mai mari la benzinăria locală, efectul creșterii costurilor țițeiului va afecta buzunarele alegătorilor în nenumărate moduri.

Companiile dintr-o gamă largă de industrii au început să implementeze suprataxe energetice pentru a absorbi costurile mai mari ale combustibilului, a declarat analistul Pavel Molchanov de la Raymond James într-o notă către clienți.

„UPS și Maersk (transport maritim), Ecolab (produse chimice) și Cathay Pacific (aviație) se numără printre firmele care dezvăluie suprataxe în această săptămână", a spus Molchanov în notă. „Ne așteptăm la mai multe astfel de anunțuri până când prețurile petrolului vor scădea semnificativ de la maximele ultimilor patru ani."