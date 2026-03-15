Industria petrolieră, consternată de postarea lui Trump despre Iran - Relație volatilă cu liderul de la Casa Albă
Postat la: 15.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Președintele Donald Trump ar putea crede că războiul său din Iran este un avantaj pentru industria petrolieră - dar modul său de a o formula provoacă consternare, notează Politico.
„Statele Unite sunt de departe cel mai mare producător de petrol din lume, așa că atunci când prețurile petrolului cresc, câștigăm mulți bani", a scris Trump într-o postare pe Truth Social miercuri, în timp ce prețurile țițeiului au crescut la 95 de dolari pe baril, o creștere de 40% față de nivelul lor înainte ca SUA și Israelul să atace Iranul, acum aproape două săptămâni.
Postarea lui Trump evidențiază relația complicată a industriei cu președintele - și dilema mesajului său. În timp ce companiile petroliere beneficiază financiar de creșterea de aproape 30 de dolari pe baril a prețurilor țițeiului de la începutul războiului, directorii sunt, de asemenea, îngrijorați de faptul că prețurile volatile îngreunează deciziile de afaceri, iar prețurile ridicate vor genera reacții negative din partea publicului.
„Ideea că industria profită de război și de moarte nu este una pe care un vicepreședinte al relațiilor publice dorește să o promoveze", a declarat Mark Jones, cercetător în științe politice la Institutul Baker al Universității Rice.
Postarea lui Trump a stârnit nemulțumiri din partea unora din industrie.
„O, Doamne...", a răspuns un strateg din industria energetică când i s-a arătat postarea lui Trump pe rețelele de socializare.
Mesajul lui Trump alimentează, de asemenea, percepția că firmele petroliere încearcă să-i escrocheze pe consumatori, a spus un al doilea oficial din industrie căruia i-a acordat anonimatul deoarece nu era autorizat să vorbească public.
„Acest lucru evidențiază relația complicată pe care industria petrolieră o are cu președintele", a spus oficialul din industrie. „Preocuparea generală a președintelui Trump este întotdeauna prețul la pompă - și cu cât mai mic, cu atât mai bine. Există, de asemenea, o idee conform căreia industria petrolului și gazelor lucrează în secret pentru a crește prețurile, ceea ce reprezintă o neînțelegere fundamentală a modului în care funcționează industria pe o piață globală și transparentă."
Postarea lui Trump influențează, de asemenea, cinismul unor alegători față de afaceri în general și față de industria petrolieră în special, a declarat Mark Mizruchi, profesor la Universitatea din Michigan, specializat în comportamentul economic și politic al marilor corporații americane.
„Lucrul interesant în declarația lui Trump este că a exprimat în mod accidental o convingere pe care o au mulți oameni - că se întâmplă așa ceva și companiile petroliere vor face mulți bani", a spus Mizruchi. „Probabil că nu i-a trecut prin minte că oamenii - inclusiv cei din industrie - nu erau mulțumiți de această declarație".
Casa Albă a susținut că prețul petrolului și benzinei - care a crescut cu 60 de cenți pe galon de la începutul luptelor - va scădea în cele din urmă după război, deoarece noi aprovizionări din Iran vor ajunge pe piețele globale.
„În cele din urmă, odată ce obiectivele militare ale Operațiunii Epic Fury vor fi îndeplinite și regimul terorist iranian va fi neutralizat, prețurile petrolului și gazelor vor scădea rapid din nou, potențial chiar mai mici decât înainte de începerea atacurilor", a declarat purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Taylor Rogers. „Drept urmare, familiile americane vor beneficia foarte mult pe termen lung."
Între timp, a spus Rogers, administrația „a lucrat și va continua să colaboreze cu liderii din industria energetică pentru a stabiliza piețele".
Războiul cauzează deja dificultăți industriei. Companiile petroliere care operează exclusiv în Statele Unite vor obține profit pe termen scurt de pe urma creșterii prețurilor, însă marile companii internaționale ar putea fi nevoite să închidă activele pe care le operează în Golful Persic, deși șocul ofertei care afectează Asia de Sud-Est și Europa ar putea, de asemenea, să convingă țările să își reducă dependența de combustibilii fosili, a spus Jones.
Andrea Woods, purtător de cuvânt al Institutului American al Petrolului, a declarat într-un comunicat că industria este „concentrată pe colaborarea cu administrația pentru a asigura operațiuni sigure și fiabile în regiune".
„Volatilitatea pieței energetice nu aduce beneficii nimănui, inclusiv producătorilor care se bazează pe certitudine și stabilitate pentru deciziile de afaceri pe termen lung", a spus Woods.
Industria petrolieră a avut o relație volatilă cu Trump încă de la prima sa administrație, una în care beneficiază de unele dintre politicile sale - dar suferă și din cauza altora, cum ar fi tarifele vamale. Și, deși Trump este unul dintre cei mai mari susținători ai industriei, el i-a târât și în politică în moduri cu care directorii din industrie nu sunt întotdeauna confortabili.
În campania electorală, Trump a insistat să ceară directorilor din industria petrolieră un miliard de dolari, însă industria a contribuit în total cu 75 de milioane de dolari, conform unei analize a contribuțiilor la campanie realizate de firma de comunicare de mediu Climate Power - mai puțin decât a primit campania lui Trump de la SpaceX, firma deținută de miliardarul Elon Musk. Harold Hamm, președintele și fondatorul companiei petroliere Continental Resources și consilier informal pe probleme de energie al lui Trump în primul și al doilea mandat, l-a susținut inițial pe guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, în campania prezidențială din 2024.
Trump a încercat, de asemenea, să-i împingă pe directorii companiilor petroliere să sprijine public acțiunea militară a administrației sale împotriva Venezuelei și să promită că vor investi rapid în forajul de petrol din țară. Această mișcare a întâmpinat opoziția unor directori care nu împărtășeau optimismul lui Trump cu privire la cât de ușor ar fi să revigoreze câmpurile petroliere din Venezuela.
Democrații și grupurile de mediu nu au pierdut timpul pentru a folosi postarea lui Trump pentru a critica administrația și industria petrolieră.
„Am spus dintotdeauna că politica energetică a lui Donald Trump este de a prioritiza interesul producătorilor de energie (prețuri mari) față de consumatori (prețuri mici)", a declarat deputatul Sean Casten (democrat din Illinois) într-o postare pe X. „Se pare că este de acord cu mine."
„Instabilitatea face ca prețurile petrolului să crească vertiginos", a declarat Lorne Stockman, director de cercetare internațională la Oil Change International, într-un comunicat de presă care răspunde la postare. „Pe măsură ce tensiunile geopolitice cresc, donatorii miliardari de combustibili fosili ai lui Trump culeg profituri neașteptate, în timp ce oamenii sunt uciși, iar oamenii muncitori din întreaga lume se confruntă cu costuri mai mari ale energiei și alimentelor."
În postarea lui Trump, președintele nu vorbește despre familiile care se luptă cu facturile lor, a spus Jesse Lee, consilier senior la Climate Power.
„Trump vorbește despre oamenii la care ține cel mai mult - miliardarii din petrol și gaze care au cheltuit milioane de dolari pentru a-l face ales", a spus Lee într-un e-mail. „Trump își va pune întotdeauna prietenii miliardari pe primul loc, iar familiile muncitoare vor fi întotdeauna lăsate să plătească prețul."
Se așteaptă ca creșterea prețurilor petrolului să fie o povară politică pentru republicanii care se apropie de alegerile de la mijlocul mandatului, care vor avea loc anul acesta. Chiar și pe lângă prețurile mai mari la benzinăria locală, efectul creșterii costurilor țițeiului va afecta buzunarele alegătorilor în nenumărate moduri.
Companiile dintr-o gamă largă de industrii au început să implementeze suprataxe energetice pentru a absorbi costurile mai mari ale combustibilului, a declarat analistul Pavel Molchanov de la Raymond James într-o notă către clienți.
„UPS și Maersk (transport maritim), Ecolab (produse chimice) și Cathay Pacific (aviație) se numără printre firmele care dezvăluie suprataxe în această săptămână", a spus Molchanov în notă. „Ne așteptăm la mai multe astfel de anunțuri până când prețurile petrolului vor scădea semnificativ de la maximele ultimilor patru ani."
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
A condus Chevron în Venezuela și a fost informator al CIA. Cine l-a sfătuit pe Trump înainte de operațiunea împotriva lui Maduro
În lunile dinainte ca liderul SUA, Donald Trump, sa acționeze pentru a-l captura pe președintele venezuelean Nicol ...
-
Românii încearcă să scape de vacanțele plănuite în Orientul Mijlociu. În ce condiții își pot primi banii înapoi
Tot mai mulți romani incearca sa iși vanda vacanțele planuite in orientul Mijlociu dupa izbucnirea razboiului cu Iranul. ...
-
Eroarea de calcul a lui Trump în războiul cu Iranul costă lumea întreagă
Președintele Donald Trump, convins ca Iranul va ceda rapid in fața presiunilor americane, ar fi ignorat in repetate rand ...
-
Rămâne Israelul fără interceptoare în fața rachetelor iraniene? - Explicațiile IDF
Armata indica faptul ca Israelul nu are o lipsa „critica" de interceptoare de aparare aeriana in contextul razboiu ...
-
Situația devine explozivă: liderul Houthi anunță că gruparea se pregătește să intre în război alături de Iran
Într-o schimbare notabila de retorica, liderul gruparii Houthi din Yemen, Abdul Malik al-Houthi, a dat de ințeles ...
-
Gardienii Revoluției vor capul lui Netanyahu: „Vom continua să-l vânăm şi să-l ucidem cu toată puterea noastră"
Gardienii Revolutiei din Iran au promis ca il vor „vana si ucide" pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, in a ...
-
Vacanțe compromise și zboruri anulate. Războiul din Orientul Mijlociu afectează milioane de turiști
Razboiul SUA si Israel impotriva Iranului provoaca perturbari majore in transportul aerian global, determinand devierea ...
-
Ucraina a lovit Rusia în Marea Neagră: Două nave au fost distruse
Agentia de informatii militare a Ucrainei, HUR, a declarat sambata ca a atacat si a avariat doua nave folosite de armata ...
-
Fiul filosofului Andrei Pleșu a fost trimis în judecată la Iași: trafic de droguri. Riscă până la 12 ani de închisoare
Mihai Alexandru, fiul filosofului și scriitorului Andrei Pleșu, a fost trimis in judecata, ieri, la Tribunalul Iași, de ...
-
AI îi termină pe angajați. Cercetătorii au numit această stare „epuizare cerebrală artificială"
O parte din argumentele in favoarea inteligenței artificiale la locul de munca suna cam așa: e ca și cum ai avea o echip ...
-
Ce zile libere se acordă de Paște pentru angajați. Românii vor beneficia de mai multe minivacanțe în următoarea perioadă
Anul acesta, Paștele ortodox va fi sarbatorit pe 12 aprilie, ceea ce aduce un weekend prelungit pentru majoritatea salar ...
-
De ce Insula Kharg este vitală pentru Iran. Rolul crucial al acesteia și impactul său asupra războiului
Insula Kharg este un mic afloriment stancos la doar 24 de kilometri de coasta Iranului - dar, in ciuda dimensiunilor sal ...
-
Cum a compromis Google Translate noua unitate de asasini de elită a Rusiei. Eroarea stupidă făcută de unul dintre maeștrii spionajului rus
Centrul 795, care a aparut dupa inceperea razboiului de amploare al Rusiei in Ucraina și cuprinde unitați de elita din G ...
-
Războiul tehnologic se intensifică: China își propune să depășească definitiv SUA
Beijingul accelereaza investițiile in IA, calcul cuantic și semiconductori pentru a elimina dependența de SUA, in ciuda ...
-
Analiză CNN: Șapte motive pentru care Trump nu a câștigat războiul din Iran
Președintele Donald Trump se indreapta spre o rascruce dificila in Iran pe masura ce razboiul din Orientul Mijlociu avan ...
-
Explozie a cazurilor de cancer colorectal la adulţii sub 50 de ani. Ce avertizează cercetătorii (studiu)
Cancerul colorectal apare tot mai frecvent la persoane sub 50 de ani, iar cercetatorii incearca sa inteleaga de ce aceas ...
-
Atac cibernetic asupra site-ului ANAF, revendicat de hackeri pro-iranieni
Un grup de hackeri cu legaturi cu Iran, cunoscut sub numele de Echipa 313 - Rezistența Cibernetica Islamica, a revendica ...
-
Războiul dintre Pakistan și Aganistan se intensifică - Bombardamente la Kandahar
Pakistanul a bombardat un depozit de combustibil al companiei aeriene private Kam Air din apropiere aeroportului din Kan ...
-
Se prefigurează un adevărat dezastru pentru Donald Trump: Republicanii încep să piardă major teren în fața democraților
Tabara democrata a caștigat deja 28 de locuri deținute anterior de republicanii lui Trump in legislaturile statelor amer ...
-
„Nostradamus al Chinei" a prezis cum se va sfârși războiul din Iran: „Aceasta va schimba pentru totdeauna ordinea globală"
„Nostradamus al Chinei", profesorul Xueqin Jiang, a prezis corect doua evenimente majore. A treia profeție vizeaza ...
-
Urmează un spectacol de excepție pe cerul zilei: O cometă rară va trece foarte aproape de Soare
O cometa nou descoperita, aflata in trecere pe langa Soare, ar putea deveni vizibila la inceputul lunii aprilie, daca va ...
-
Sănătatea românilor în balanță: cele mai comune 7 probleme medicale și managementul lor
Starea de sanatate a populației din Romania reflecta un amestec complex de factori genetici, obiceiuri alimentare tradiț ...
-
Donald Trump a luat o măsură care va genera mari controverse: Ridică sancțiunile impuse Rusiei și permite cumpărarea de petrol rusesc
Statele Unite au autorizat țarile sa cumpere petrol și produse petroliere rusești sancționate, care sunt in prezent inca ...
-
Beneficiile utilizării unui triciclu electric pentru seniori
Pe masura ce anii trec, mobilitatea devine o preocupare esențiala pentru mulți seniori, iar libertatea de a te deplasa i ...
-
Pericol major pentru Europa: Un tsunami ar putea lovi în orice moment, dar țările europene nu au planuri pentru un asemenea dezastru
Deși Marea Mediterana este adesea considerata o zona cu risc redus de tsunami, cercetarile recente arata ca valuri distr ...
-
Astroloaga care a prezis Covid și Războiul din Iran vine cu o nouă profeție terifiantă: Harta lumii se va schimba foarte brusc și va afecta și România
Astrologa care a prezis Covid avertizeaza ca harta lumii va fi redesenata in 2026, iar schimbarile vor afecta granițele ...
-
Asasinul economic Bolojan a reușit misiunea: România intră în recesiune de facto - inflația ajunge la aproape 10% - val de scumpiri, din aprilie prețurile explodează!
Romania a trecut de la recesiune tehnica la recesiune de facto, dupa 6 luni consecutive de scadere economica si deficit ...
-
A apărut și Ideologul lui Xi: Zheng Yongnian l-a îndemnat pe liderul Chinei să se implice în război ca să nu ajungem "într-o nouă eră a dezordinii"!
Ideologul Zheng Yongnian (64 de ani), cel mai important consilier chinez al puterii de la Beijing și autor al biografiil ...
-
Primăvara vrajbei noastre. Cine conduce de fapt România?
Romania traverseaza un moment tot mai greu de definit in termenii clasici ai democrației. Nu doar pentru ca instituțiile ...
-
Zelenski joacă la "next level": drone scoase la imprimanta 3D la schimb cu sisteme americane de apărare anti-aeriană
Ucraina tocmai a desfașurat soldați anti-drone in Qatar, Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudita. Țara pe care Rusia o b ...
