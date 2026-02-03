Fostul primar Tudorache, de la Sectorul 1, rămâne cu diamantele de două milioane de euro, deși nu le poate justifica. Decizia ICCJ este definitivă

Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a respins luni, 2 februarie 2026, contestația formulată de Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) împotriva sentinței pronunțate împotriva lui Daniel Tudorache. Decizia ICCJ din data de 2 februarie 2026 este definitivă. În primă instanță, Daniel Tudorache fusese condamnat la trei ani și jumătate de închisoare. În apel, ÎCCJ a decis să reducă pedeapsa la trei ani cu suspendare.

Fostul primar PSD din Sectorul 1 a fost acuzat de DNA de spălare de bani și complicitate la trafic de influență. În martie 2022, Tudorache fusese trimis în judecată de DNA pentru complicitate la trafic de influență și spălarea banilor, alături de Adina Constanța Tudorache (soția lui) și de Ion Niță. Cu prilejul acelei anchete, la locuința lui Daniel Tudorache au fost găsite sute de bijuterii și pietre prețioase cu o valoare de peste 9 milioane de lei.

Conform DNA, în perioada septembrie 2016 - mai 2017, Ion Niță, persoană aflată în anturajul lui Daniel Tudorache (la acel moment primarul Sectorului 1), ar fi pretins de la un om de afaceri un comision de 10 la sută din valoarea unui contract de servicii pe care societatea acestuia îl avea cu o instituție aflată în subordinea Primăriei Sectorului 1.