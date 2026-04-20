Israelul a declanșat o anchetă după ce o fotografie cu un soldat care distruge cu un baros o statuie a lui Iisus Hristos a devenit virală pe rețelele sociale

Postat la: 20.04.2026 |

Israelul a declanșat o anchetă după ce o fotografie cu un soldat care distruge cu un baros o statuie a lui Iisus Hristos a devenit virală pe rețelele sociale

Armata Forțele de Apărare ale Israelului investighează o fotografie virală care ar arăta un soldat distrugând o statuie a lui Iisus Hristos în sudul Liban, într-un context tensionat după recentele confruntări cu Hezbollah. Incidentul, dacă va fi confirmat, riscă să amplifice controversele într-o zonă deja fragilă, unde armistițiul abia a intrat în vigoare.

Israelul a preluat controlul asupra mai multor zone din sudul Libanului, bastion al Hezbollah, după ce mișcarea pro-iraniană a atacat Israelul pe 2 martie, ca represalii la ofensiva israeliano-americană împotriva Iranului. Un armistițiu a intrat în vigoare în Liban vineri.

'Dacă această fotografie este într-adevăr reală și recentă, aceste acțiuni nu sunt nici în conformitate cu valorile Tsahal (armata israeliană, IDF- n.r.), nici cu comportamentul așteptat de la soldații săi', a declarat pe X purtătorul de cuvânt militar Nadav Shoshani, precizând că armata investighează autenticitatea acesteia.

'Incidentul va face obiectul unei anchete amănunțite și minuțioase și, dacă va fi necesar, vor fi luate măsuri', a adăugat el. Fotografia pare să arate un soldat israelian folosind un baros pentru a lovi capul unei statui a lui Iisus răstignit care căzuse de pe cruce. Media arabe au afirmat că statuia se afla în satul creștin Debl, în sudul Libanului, lângă frontiera cu Israelul.

Municipalitatea din Debl a declarat pentru AFP că statuia se afla într-adevăr în sat, dar nu a putut confirma dacă a fost deteriorată. Trupele israeliene au rămas în zonă și au demolat mai multe case duminică, potrivit agenției oficiale de presă libaneze, ANI.

DIN ACEEASI CATEGORIE...
PUTETI CITI SI...

Israelul a declanșat o anchetă după ce o fotografie cu un soldat care distruge cu un baros o statuie a lui Iisus Hristos a devenit virală pe rețelele sociale

Postat la: 20.04.2026 |

Armata Forțele de Apărare ale Israelului investighează o fotografie virală care ar arăta un soldat distrugând o statuie a lui Iisus Hristos în sudul Liban, într-un context tensionat după recentele confruntări cu Hezbollah. Incidentul, dacă va fi confirmat, riscă să amplifice controversele într-o zonă deja fragilă, unde armistițiul abia a intrat în vigoare.

Israelul a preluat controlul asupra mai multor zone din sudul Libanului, bastion al Hezbollah, după ce mișcarea pro-iraniană a atacat Israelul pe 2 martie, ca represalii la ofensiva israeliano-americană împotriva Iranului. Un armistițiu a intrat în vigoare în Liban vineri.

'Dacă această fotografie este într-adevăr reală și recentă, aceste acțiuni nu sunt nici în conformitate cu valorile Tsahal (armata israeliană, IDF- n.r.), nici cu comportamentul așteptat de la soldații săi', a declarat pe X purtătorul de cuvânt militar Nadav Shoshani, precizând că armata investighează autenticitatea acesteia.

'Incidentul va face obiectul unei anchete amănunțite și minuțioase și, dacă va fi necesar, vor fi luate măsuri', a adăugat el. Fotografia pare să arate un soldat israelian folosind un baros pentru a lovi capul unei statui a lui Iisus răstignit care căzuse de pe cruce. Media arabe au afirmat că statuia se afla în satul creștin Debl, în sudul Libanului, lângă frontiera cu Israelul.

Municipalitatea din Debl a declarat pentru AFP că statuia se afla într-adevăr în sat, dar nu a putut confirma dacă a fost deteriorată. Trupele israeliene au rămas în zonă și au demolat mai multe case duminică, potrivit agenției oficiale de presă libaneze, ANI.

DIN ACEEASI CATEGORIE...
