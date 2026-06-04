O întâlnire de neratat: "Ingereasa cu pălărie verde" apare sâmbătă la "Cafeneaua Artelor" de la Bookfest

Sâmbătă, 6 iunie, la Bookfest - Cafeneaua Artelor - pavilionul B2 are loc o lansare de carte inedită. Din păcate, autoarea nu mai este printre noi, a fost una dintre cele mai bune editoare pe care le-a avut România, a scris si a lansat volume care au devenit best-sellers. Adina Kenereş ramane în memoria multori autori, acum și cu o carte: "Ingereasa cu pălărie verde". Iata ce scria în 2018 legat de acest volum:

"Am scris această carte în 1980-1981, pe când aveam 23-24 de ani. Făcusem deja o grămadă de exerciţii, citisem o grămadă de cărţi, povesteam o lume care îndurase câteva decenii de experienţe absurde. Anii '80 au tot redus viaţa la supravieţuire, într-o prostească distrugere în spaţiu închis, până când scrisul şi-a pierdut orice rost. În 1988, la un an după ce plecasem din ţară, privind înapoi către ea, scriam la bilanţ : 'Nu vom salva nimic, înţelegeam, rezumând demolările, hoţiile, plecările prietenilor, paginile monoton encomiastice ale ziarelor, cărţile blocate, expoziţiile boicotate, paşapoartele refuzate, scrisorile deschise, telefoanele ascultate, vânzările, nopţile de beznă ale oraşului, haznalele, câinii vagabonzi, praful, valurile de praf de marmură ale marilor edificii care ni se aşezau pe cap ca o lespede.' Azi, în 2018, când din spaţiul deschis au plecat milioane de oameni căutând o pâine sau demnitate sau reuşita pură prin vocaţie, inventarul rămas în urmă nu e mai senin: s-au scurs deja alte decenii de suferinţe nemeritate, minţite, dictate, cu viitoarele lor mărturii pentru vremea în care scrisul va avea din nou rost."