11 mașini spulberate într-o parcare din Ilfov: O șoferiță a pierdut controlul după ce pedala de accelerație s-a blocat

Un accident rutier ieșit din comun a avut loc în parcarea complexului comercial Dragonul Roșu din județul Ilfov. O șoferiță de naționalitate chineză a pierdut controlul volanului și a izbit în lanț nu mai puțin de 11 autoturisme parcate. Două persoane au ajuns la spital.

Imaginile surprinse de martori imediat după accident arată amploarea dezastrului. Mai multe vehicule au fost grav avariate, unele fiind distruse pe jumătate.

În urma carambolului, două persoane care se aflau în mașini diferite au suferit leziuni. Echipajele medicale sosite de urgență la fața locului le-au acordat primul ajutor și le-au transportat la spital pentru îngrijiri de specialitate.

Cauza accidentului: Defecțiune tehnică confirmată

Șoferița le-a explicat anchetatorilor încă de la început că autoturismul a avut o problemă tehnică majoră și că pedala de accelerație s-a blocat, făcând imposibilă oprirea mașinii în timp util.

Ipoteza femeii a fost confirmată oficial de verificările tehnice efectuate ulterior asupra autoturismului, complexul de împrejurări indicând clar o defecțiune la sistemul de accelerație.

La locul evenimentului au intervenit de urgență echipajele de poliție și ambulanța. Oamenii legii au demarat o anchetă pentru a stabili cu exactitate toate circumstanțele în care s-a produs acest incident care a semănat panică printre clienții complexului comercial.