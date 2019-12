Iustin Pârvu: „Acesta este cel mai mare rău care bântuie România"

Părintele Iustin Pârvu explică în cartea „Ne vorbeşte Părintele Justin" care este cel mai rău lucru care bântuie România.

„Să nu ne mirăm de ce există o aşa mare degradare în societatea de astăzi. Tineretul îşi are rădăcina în familie. Dacă familia a fost sănătoasă, creştină, a avut preoţi, duhovnici, atunci şi societatea şi lumea tineretului a mers pe un drum sănătos. Dar după, ce lumea s-a supramodernizat, tineretul nostru a fost dezbrăcat, nu numai de costumaţia lui originară, ci şi de fondul lui sufletesc. În ultimul timp, lumea s-a modernizat din ce în ce mai mult, a intrat într-o tehnică oarbă", arată părintele.

Tehnica ne-a lenevit

„Tehnica ne-a lenevit, ne-a dus într-o stare de amorţire trupească şi sufletească. E distanţă mare între mama noastră de altădată, care avea de dus cele două oale la sapă, avea şi un copil după ea. Dacă intri într-un muzeu să vezi cusătură de la un epitapf de o frumuseţe artistică ce îţi fură ochii, înţelegi că femeia a fost acolo într-o oboseală şi trudă cu nopţi nedormite. Astăzi, femeia noastră modernă e grăbită, ocupată să facă carieră", exemplifică duhovnicul.

Pierderea timpului este şi moartea sufletului

„Tehnica a venit pentru acest fapt: să-i fure omului timpul, să nu se mai ocupe de cele duhovniceşti, pentru că a venit concepţia materialistă peste noi, că omul nu mai are suflet. Are numai trup, bunuri de consum care trebuie să-i fie la dispoziţie în orice magazine. Merge 7 sau 12 ore la serviciu, vine acasă, se îngrijeşte de o hrană mai puţin sănătoasă, pentru că acum vine şi schimbarea genetică a alimentaţiei. Omul nu mai are suport sănătos, un sirop sănătos, un ghiveci, o hrană şi băutura sănătoasă.

De când e născut, copilul trăieşte într-un fals. Omul trebuie să trăiască precum pasărea, unde este libertate deplină. Aşa cum pasărea în înălţimi vede nimicnicia pământului, la fel şi omul în libertate poate să-şi vadă păcătoşenia. Noi am luat tehnica aceasta prea devreme, prea abrupt ca să putem rezista împotriva ei. Omul de astăzi se vede în faţa televizorului, a calculatorului, unde pierde ore şi zile întregi şi e furat de tot felul de imagini, încât nu se mai gândeşte la icoana lui de altădată, nici la frumuseţea cerului, a pădurilor, nu se mai opreşte la bogăţiile ţării noastre.

Copilul nostru nu mai este învăţat cu o spovedanie, să meargă la o biserică, să cânte o cântare bisericească, nu mai este învăţat să se adreseze lui Dumnezeu şi asta este cel mai mare rău care bântuie ţara noastră şi viaţa noastră materială şi spirituală", mai justifică Iustin Pârvu.

Ce facem noi ca indivizi?

„Dacă noi încercăm să ne redresăm viaţa, atunci toată ţara va înflori", conchide preotul.