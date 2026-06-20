Jocul halucinațiilor. Ce este „provocarea Benadryl" de pe TikTok. O adolescentă a ajuns în moarte cerebrală

O adolescentă în vârstă de 15 ani se află în moarte cerebrală după ce a participat la „provocarea Benadryl", o tendință virală de pe rețelele sociale.

Leah Presson se află internată într-o unitate de terapie intensivă din Oklahoma City (SUA). Adolescenta a participat la „provocarea Benadryl", care încurajează ingerarea unor doze masive de difenhidramină și a intrat în stop cardiac. În prezent, creierul ei nu mai prezintă activitate, potrivit People.

Difenhidramina este un ingredient prezent în medicamente antialergice sau pentru somn. Consumată în doze mari, poate provoca probleme cardiace grave, convulsii, comă sau deces.

Dr. Ryan Brown a explicatcă substanța consumată în doze mari poate provoca aritmii cardiace, care pot duce la stop cardiac și, în cele din urmă, la moarte cerebrală prin lipsa oxigenării creierului.

Trei adolescenți au murit

America's Poison Centers, organizație care reprezintă 53 de centre de toxicologie, a emis un aviz privind o creștere a cazurilor de abuz de difenhidramină la adolescenții cu vârste între 13 și 19 ani.

În primele cinci luni din 2026 au fost înregistrate deja 6.179 de cazuri, mai mult decât dublu față de aceeași perioadă a anului trecut.

În Connecticut, autoritățile au legat recent acest medicament de trei decese ale unor adolescenți. Spitalul de Copii Rady din San Diego a raportat cel puțin cinci vizite la urgențe într-o singură săptămână, iar Spitalul de Copii din Fort Worth, Texas, a înregistrat peste 100 de vizite în șase luni, inclusiv un deces.

Printre semnele de intoxicație se numără somnolența, agitația, ritmul cardiac accelerat, greața, vărsăturile, halucinațiile, convulsiile, aritmia cardiacă și pierderea cunoștinței.

Compania care produce Benadryl colaborează cu platformele de socializare pentru eliminarea conținutului periculos.

Ce este Provocarea Benadryl?

Popularul "joc al halucinațiilor" circulă pe canalele de social media cel puțin din 2020, conform psychiatrist.com.

Provocarea virală de pe TikTok implică administrarea unor cantități masive de Benadryl, medicamentul antialergic fără prescripție, pentru a te droga și a provoca halucinații. Jacob Howard Stevens din Greenfield, Ohio, a murit după ce a luat 12-14 pastile care au cauzat imediat convulsii, a declarat tatăl său, Justin Stevens, pentru ABC 6 News.

În mai 2020, Spitalul de Copii Cook din Fort Worth, Texas, a declarat într-un comunicat de presă că au internat trei adolescenți după ce au vizionat videoclipuri care îi îndemnau să ia zeci de pastile pentru alergii.

Tot în 2020, Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) a emis un memoriu despre această tendință iresponsabilă. A avertizat, parțial, că "administrarea unor doze mai mari decât cele recomandate de medicamentul antialergic fără prescripție (OTC) diphenhidramină (Benadryl) poate duce la probleme grave de inimă, convulsii, comă sau chiar deces."

Punctul de vedere al TikTok

Potrivit People, TikTok a răspuns exprimând că "cele mai profunde condoleanțe ale sale se îndreaptă" către familiile afectate.

"La TikTok, interzicem strict și eliminăm conținutul care promovează comportamente periculoase, având siguranța comunității ca prioritate. Nu am văzut niciodată un astfel de trend de conținut pe platforma noastră și am blocat căutările ani de zile pentru a descuraja comportamentul imitator," se arată în comunicat.

"Echipa noastră de 40.000 de profesioniști în siguranță lucrează pentru a elimina încălcările Ghidurilor Comunității noastre și încurajăm comunitatea să raporteze orice conținut sau conturi care îi îngrijorează," a declarat TikTok. Alte platforme de social media au reguli și politici de raportare similare.

Alte tendințe periculoase

Provocarea Benadryl este doar una dintre zecile de tendințe potențial dăunătoare care circulă pe rețelele sociale.

Există provocarea cu nucșoara, unde înghițirea unor cantități mari de condiment ar provoca o stare de euforie. Acest lucru poate provoca dureri de stomac, greață, vărsături, vedere încețoșată, ritm cardiac accelerat, agitație și halucinații. Reacțiile mai severe includ convulsii și chiar decesul.

Înghițirea unei linguri de scorțișoară fără a bea apă în timpul provocării cu scorțișoară poate provoca sufocare, dificultăți de respirație, pneumonie și leziuni pulmonare pe termen lung.

Provocarea Balenei Albastre implică o serie de sarcini de auto-vătămare desfășurate pe parcursul mai multor săptămâni. Scopul final este sinuciderea.

Există și provocarea de a leșina, unde copiii se sugrumă până leșină; provocarea Orbeez, care implică tragerea de gloanțe moi dintr-o armă reală către străini; Și provocarea Borg, care îi provoacă pe utilizatori să înghită un amestec de alcool, electroliți, arome cu cofeină și apă într-un bidon de un galon pentru a se simți amețit. Și lista continuă.

Pentru a menține copiii în siguranță, ține atât medicamentele fără prescripție, cât și cele prescrise departe de copii, a precizat FDA. Ia în considerare închiderea acestor medicamente pentru a preveni supradoza accidentală. Explică pericolele de a te alătura tendințelor riscante pe rețelele sociale.

"Dacă credeți că copilul dumneavoastră a luat prea multe medicamente și are halucinații, nu poate fi trezit, a avut sau are o criză, are dificultăți de respirație, a leșinat sau prezintă alte semne de abuz de droguri, sunați la 112 pentru asistență medicală imediată. Sau contactați controlul otrăvurilor la 1-800-222-1222 sau online," se menționa în memoriu