Klaus Schwab și Sam Altman, profeții care ne anunță „pandemia cibernetică” – marea resetare prin haos total

Klaus Schwab, profetul de la Davos, și Sam Altman, guru-ul OpenAI, ne pregătesc spectacolul următor: o "pandemie cibernetică" care va face COVID-ul să pară o simplă răceală de weekend. Cuvintele lor nu sunt simple speculații. Sunt amenințări clare, rostite cu zâmbetul acela de cunoscători ai viitorului:

„Pregătiți-vă pentru o „pandemie cibernetică” care va face ca COVID să pară o „mică perturbare”, prin oprirea alimentării cu energie electrica, a transportului și a spitalelor.” – Klaus Schwab

„Este total posibil” să existe „un atac cibernetic de amploare globala anul acesta care sa atraga atentia oamenilor. In urmatorul an vom vedea amenintari semnificative din zona cibernetica pe care va trebui sa le gestionam.” – Sam Altman

Acești doi profeți nu „prezic” nimic. Ei prevestesc. Ca niște vrăjitori negri ai secolului XXI, ei aruncă în eter scenariul perfect al Cabalului Great Reset: electricitate oprită, avioane la sol, spitale în beznă, lanțuri de aprovizionare blocate, bani digitali blocați, populații în panică cerând „salvare” de la aceiași care au creat dezastrul.

Și coincidența? Exact când Altman pompează miliarde în inteligența artificială care „va schimba totul”, exact când Schwab bate toba pentru „a patra revoluție industrială” și „nu vei mai avea nimic și vei fi fericit”, apar brusc amenințările cibernetice „imprevizibile”. Ce convenabil. Ce sincronizat. Ce planificat.

Câștigă cei care dețin infrastructura digitală, cei care controlează narativul, cei care vor să transforme criza într-o oportunitate de a introduce control total – identitate digitală obligatorie, monedă digitală de bancă centrală, supraveghere AI 24/7, „guvernanță globală” care să ne salveze de monstrul pe care tot ei l-au creat.

Great Reset nu e teorie a conspirației. E declarație oficială WEF. Și acum, exact ca în 2019 când exersau „Event 201” înainte de COVID, iată-i că ne anunță următoarea „exercițiu” care devine realitate: pandemia cibernetică. (D.P.)