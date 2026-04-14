Lanț de dispariții în domeniul tehnologiilor avansate din SUA: încă un specialist dat dispărut

Steven Garcia, dispărut în august 2025 după ce a plecat pe jos din locuința sa din Albuquerque având asupra lui un pistol, era contractor guvernamental la Kansas City National Security Campus, au declarat surse pentru The Mail.

Garcia avea acces la informații strict secrete în cadrul facilității avansate de inginerie pentru arme nucleare - un complex operat în colaborare cu Honeywell și National Nuclear Security Administration. Conform sursei, el lucra „la un nivel foarte înalt", gestionând „echipamente și active în valoare de sute de milioane de dolari", unele dintre ele clasificate.

Garcia este cel puțin a zecea persoană cu rang înalt, implicată în domeniul tehnologiilor avansate și al inginerie, care a dispărut sau a murit în circumstanțe neclare.

1️⃣ Frank Maiwald - inginer aerospațial, găsit decedat inexplicabil în locuința sa, în 2024. A avut legături cu Jet Propulsion Laboratory (NASA) și cu proiecte privind detectarea biomarkerilor pe alte planete.

2️⃣ Carl Grillmair - astrofizician de renume și cercetător NASA, ucis într-un presupus „jaf auto eșuat" la începutul acestui an. Activitatea sa viza identificarea vaporilor de apă pe planete îndepărtate.

3️⃣ Michael David Hicks - cercetător JPL specializat în studierea asteroizilor din apropierea Pământului, decedat misterios în 2023, la 59 de ani.

4️⃣ Melissa Casias - cercetătoare la Laboratorul Național Los Alamos, dispărută în New Mexico în 2025. Ultima dată a fost văzută mergând pe marginea unui drum, după ce și-a lăsat acasă mașina, portofelul, geanta și cheile.

5️⃣ Anthony Chavez - un alt cercetător LANL dispărut în 2025, văzut ultima oară plecând pe jos de acasă, fără portofel și fără cheile mașinii.

6️⃣ Monica Reza - inginer aerospațial la JPL și specialistă în superaliaje, dispărută în 2025 în timp ce făcea o drumeție pe traseul Mount Waterman, împreună cu două persoane.

7️⃣ William McCasland - general în retragere al Forțelor Aeriene ale SUA și inginer astronautic, cu legături la LANL, dispărut la începutul lui 2026. Și-a lăsat acasă telefonul, ochelarii și dispozitivele mobile, dar a luat bocancii de drumeție și un pistol.

8️⃣ Jason Thomas - biolog chimist la Novartis, dispărut la finalul lui 2025, lăsându-și telefonul și portofelul acasă. Trupul său a fost găsit în martie, în lacul Quannapowitt, Massachusetts.

9️⃣ Nuno Loureino - fizician de plasmă, director al MIT Plasma Science and Fusion Center, ucis în locuința sa în decembrie 2025.