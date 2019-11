Lider de galerie de fotbal, executat in strada cu 6 focuri de arma

Scene de groaza pe strazile din Belgrad. Unul dintre liderii galeriei lui Partizan, Ljubomir Markovic, a fost ucis in plina strada. Cel supranumit Kica a fost asasinat in stil mafiot, dupa ce un grup de persoane neidentificate a tras 6 focuri de arma asupra sa pe strada Milenka Grcic, din Belgrad.

Markovic avea 37 de ani si era unul dintre liderii grupului de ultrasi Alkatraz, condus de Milos Radisavljevic Kimi. Crima s-a petrecut vineri seara, inaintea meciului pe care Partizan urma sa-l dispute cu Vojvodina. Ljubomir Markovic a fost unul dintre cei mai prolifici lideri de galerie din Serbia si era o persoana cu un trecut tumultos, foarte cunoscuta politiei din Serbia, dupa scandalurile in care a fost implicat de-a lungul timpului. Prima data cand Markovic a intrat pe radarele politiei a fost in 2009, cand a fost acuzat in cazul mortii unui cetatean francez, fan al lui Toulouse, Bruce Taton.

A primit atunci 30 de ani de inchisoare, alaturi de Ivan Grkovic, dar sentinta sa a fost ulterior redusa la 15 ani, dar a fost eliberat in 2017. Alte 12 persoane au mai fost atunci condamnate la pedepse cuprinse intre 4 si 14 ani.