Liderul lumii interlope din Timisoara planuia sa-l agreseze pe jurnalistul care scrisese despre legaturile lui cu traficantii de droguri

Jurnalistul Dragos Bota, editorul sef al publicatiei pressalert.ro, urma sa fie atacat la ordinul liderului interlop Lucian Boncu, pentru a-l determina sa nu mai continue investigatiile si dezvaluirile despre acesta si legaturile sale cu reprezentanti ai administratiei publice locale din Timisoara.

Detaliile apar in dosarul in care Boncu si alti membri ai gruparii sale au fost arestati pentru sechestrarea si bataia aplicata unui bucurestean. Lider marcant al lumii interlope din Timisoara, Lucian Boncu a fost arestat preventiv pentru constituirea unui grup infractional organizat si trafic de cocaina, dupa ce procurorii DIICOT l-au monitorizat ambiental timp de mai multe luni.

Intalnirea interlopilor

Pressalert.ro arata intr-un articol ca totul incepe pe 10 septembrie, cand politistii Serviciului Investigatii Criminale din cadrul Politiei Timis s-au autosesizat ca interlopul voia sa-l agreseze pe jurnalistul Dragos Bota.

"In urma unor activitati specifice, am obtinut date cu privire la faptul ca, in data de 10 septembrie 2019, in jurul orei 17:00, la solicitarea lui Boncu Lucian Adrian, a avut loc o intalnire pe terasa restaurantului Cuina din localitatea Chisoda, intre acesta si numitul Gavrila Nicolae (omul sau de incredere, cel care-i era sofer dupa ce a comis accidentul mortal, aflandu-se sub influenta cocainei - nota pressalert.ro).

Acesta din urma a fost insotit de Marin Elvis Cristian, zis Bobi, Marciuc Robert Cristian, zis Mati, si alti doi indivizi neidentificati pana in prezent. Scopul acestei intalniri a fost aplicarea unei corectii lui Bota Dragos, jurnalist de investigatii la publicatia pressalert.ro, fiind cunoscut faptul ca Bota Dragos a publicat mai multe articole negative referitoare la Boncu Lucian Adrian, care i-au adus un prejudiciu de imagine in lumea interlopa din Timisoara, printre acestea facem referire la ultimul articol publicat in 09 septembrie 2019".

Articolul care a determinat decizia lui Boncu de a ordona atacarea jurnalistului a fost cel in care Dragos Bota a dezvaluit ca interlopul a dat declaratii la structura centrala a DIICOT impotriva unui traficant de cocaina.

Ulterior intalnirii, mai arata pressalert.ro, in jurul orei 22:00, "Gavrila Nicolae, Marin Elvis Cristian, zis Bobi, Marciuc Robert Cristian, zis Mati, si unul dintre cei doi indivizi ramasi neidentificati s-au deplasat cu autoturismul Audi A6, cu numarul de inmatriculare (...), in zona strazii (...), unde domiciliaza jurnalistul de investigatii.

Tot in urma informatiilor obtinute s-a stabilit ca la adresa de domiciliu a lui Gavrila Nicolae a avut loc o intalnire la care au participat numitii Marin Elvis Cristian, Marciuc Robert Cristian si Velican Augustin, acestia discutand pe aceeasi tema".

Filaj la jurnalist

In declaratia unui investigator sub acoperire se arata ca, la solicitarea lui Boncu, a doua zi, cei patru "l-au luat in supraveghere pe jurnalistul Bota Dragos pentru a verifica programul acestuia, locatiile pe care le frecventeaza, mijloacele de transport utilizate, pentru ca in functie de datele obtinute sa exercite constrangeri asupra acestuia, a membrilor de familie sau exercitarea de distrugeri asupra bunurilor acestora.

Prin acest mod de actiune, sus-numitii intentioneaza sa il determine pe jurnalist sa renunte la publicarea articolelor de presa si sa se razbune pentru prejudiciile de imagine care le-au fost create".

Pentru filaj ar fi fost folosite doua masini - un Audi A6 si un BMW X5, mai arata sursa citata.