Liviu Dragnea ramane in inchisoare. Inalta Curte a respins contestatia in anulare

Fostul lider PSD Liviu Dragnea, a fost scos, marti dimineata, din Penitenciarul Rahova si dus la Inalta Curte. Judecatorii au luat in discutie contestatia in anulare facuta de acesta impotriva sentintei definitive la 3 ani si 6 luni de inchisoare pentru instigare la abuz in serviciu, in dosarul Angajarilor fictive.

Completul de 5 judecatori de la ICCJ a respins ca inadmsibila contestatia in anulare facuta de Liviu Dragnea, decizia fiind definitiva. Decizii similare - de respingere a contestatiilor - au fost date si in cazurile complicelor lui Liviu Dragnea, Olguta Sefu si Floarea Alesu. La primul termen al procesului, pe 12 noiembrie, fostul politician a fost adus incatusat in sala de judecata, dar a cerut termen pentru pregatirea apararii.

Tot azi, judecatorii au dezbatut o alta cale extraordinara de atac la care a apelat Dragnea pentru a scapa de condamnare - recursul in casatie. Aceasta a fost admisa in principiu, un termen in acest sens fiind stabilit pe 14 ianuarie 2020.