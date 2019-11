MAE după declaraţiile jignitoare la adresa Casei Regale a României

Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a dispus marți convocarea la minister a ambasadorului Federației Ruse la București, Valeri Kuzmin, pentru a da explicații despre postarea jignitoare la adresa Casei Regale a României, pe Facebook.

Vă redăm intergral postarea de pe Facebook a Ambasadei Federaţiei Ruse la Bucureşti, care datează din 22 noiembrie:

"#RO Despre fobiile istorice și geopolitice ale Custodelui tronului românesc

(comentariu pentru presă)

Într-un mod aproape imperceptibil, anul 2019, cel plin de evenimente, a ajuns în pragul Zilei Naționale a României, 1 decembrie, iar apoi se apropie şi sărbătorile de Crăciun și de Revelion...? În seria evenimentelor de dinainte de sărbători, deja conform tradiției, s-a desfăşurat și o recepție în onoarea corpului diplomatic, organizată de Custodele Coroanei Române.

Atmosfera ce precede sărbătorile din fostul palat regal a fost însă umbrită de țipătul războinic al „șoimilor", pe care eram obișnuiți să-l auzim de la Washington sau de la sediul NATO de la Bruxelles. După cugetările despre soarta istorică dificilă și realizările actuale ale statului român, doamna Margareta a dat dovadă de o îngrijorare ce era demnă de o întrebuințare mai bună, cu privire la „securitatea" regiunii Mării Negre și a „unei părţi a lumii în jurul a ceea ce se numește de obicei „flancul sudic" al Alianței Nord-Atlantice".

În spiritul celor mai grave fobii istorice cultivate încă în „Vechiul Regat" și cu nimic mai prejos decât standardele industriei de mainstream occidentale ce produce fake news, ştiri false, Custodele Coroanei a decis să probeze „mantaua de strateg geopolitic", care are grija securității și bunăstării nu doar a propriului stat, ci și cel puțin a unei jumătăți din Eurasia și a întregului spațiu euro-atlantic. Din păcate, în comparație cu grandiozitatea planului, concluziile și rețetele propuse s-au dovedit a fi dureros de primitive și ușor de recunoscut.

Rusia a fost numită fără ambiguitate drept principalul vinovat al tuturor necazurilor și problemelor, şi ale ei „atacuri la securitatea și bunăstarea popoarelor" au fost catalogate în mod categoric, ce nu permite nicio obiecție. Cu regret suntem nevoiți să constatăm că toate acestea se bazează pe fake news-urile deja menționate, pe care propaganda NATO le infiltrează zilnic în mintea oamenilor de rând și este dispusă deja să le prezinte drept un adevăr și fapte istorice aproape incontestabile.

Să începem cu „atacul asupra Georgiei din 2008", despre care a vorbit fără cea mai mică îndoială doamna Margareta. Nu o să încercăm să o convingem să-şi schimbe părerea apelând la numeroasele mărturii ale martorilor oculari și ale participanților, la demascarea repetată a numeroaselor trucuri ale propagandei occidentale, dar recomandăm cu insistență să citească cel puțin un rezumat al raportului voluminos elaborat în 2009 sub îndrumarea faimoasei doamne diplomat elvețian H. Tagliavini pentru Consiliul Europei, cu scopul de a a stabili faptele legate de operațiune realizată de Rusia pentru a constrânge Georgia la pace (http://news.bbc.co.uk/.../bsp/hi/.../30_09_09_iiffmgc_report.pdf). Pe scurt: experții europeni de renume au constatat fără echivoc vinovăția președintelui de atunci al Georgiei M. Saakashvili, care a dat ordin armatei sale (apropo, armatei care trecuse printr-un proces de recalificare intensă sub îndrumarea instructorilor americani) să-i atace în mod perfid pe locuitorii civili din capitala Osetiei de Sud, orașul Tskhinval, și locația din apropiere a pacificatorilor ruși, desfășurați acolo în conformitate cu acordurile internaționale menite să pună capăt conflictului georgiano-osetian din 1991-1992.

„Intervenția militară" în Orientul Mijlociu în 2015 a pus capăt extinderii Statului islamic sângeros, inuman (interzis în Rusia), care la acel moment controla mai mult de 90% din teritoriul Siriei suverane. Și acest lucru, în ciuda faptului că, până atunci, de câțiva ani, „puternica coaliție antiteroristă" în frunte cu Statele Unite și majoritatea țărilor NATO, luptase fără succes cu ISIS. Sosind pe pământul sirian la invitația guvernului legitim al președintelui B. Assad, militarii ruși au ajutat la răsturnarea situației, iar acum aproape 90% din teritoriul Siriei a fost eliberat de sub puterea teroriștilor-ucigași și revine treptat la viața pașnică. Dar, de fapt, o persoana de sânge regal a învinovățit Rusia pentru acest lucru, iar situația până în 2015, se pare, că o consideră un merit al Statelor Unite și NATO.

Situația este chiar și mai gravă cu faptele din cugetările Custodelui Coroanei despre Ucraina, în special în contextul Marii Uniri a României din 1918 menționate anterior în discurs. În Crimeea, care astăzi face parte din Rusia, a avut loc un referendum democratic, în cursul căruia aproximativ 95% dintre participanți s-au pronunțat în favoarea independenței și reunificării cu Rusia. Fapte similare, cu privire la Transilvania, Basarabia sau Bucovina unite cu România în anii 1917-18, nu sunt cunoscute în știință istorică obiectivă.

Ei bine, și prin „problemele cu care ne confruntăm în Ucraina" (citat direct din discursul doamnei Margareta), ar trebui, se pare, să înțelegem lovitura de stat de la Kiev din februarie 2014, organizată, finanțată și susținută de Washington și de o serie de capitale din Europa Occidentală, în urma căreia în Ucraina a venit la putere un nou regim super-corupt, cu o concepție neonazistă, de fapt, asupra lumii și a societății.

În lanțul de tragedii se cere să fie menționat sângerosul război civil dezlănțuit de acest regim în Donbass (conform diferitelor estimări, de la 15 la 50 de mii de victime, în principal din rândul populației civile), atitudinea de indulgență față de teroarea sângeroasă radical-națională a moștenitorilor colaboraționiștilor din timpurile celui de-al Doilea Război Mondial (incendierea și distrugerea Casei Sindicatelor din Odessa, evenimente sângeroase din Mariupol, Harkov etc.). Ca să nu vorbim și de jefuirea și distrugerea economiei, ce a adus pe fiecare al cincilea ucrainean (aproximativ 10 milioane) în situația de a fi obligat să-și caute un loc de muncă în străinătate, despre legi odioase ale educației și ale limbii de stat, ce lezează drepturile legale inclusiv ale minorității naționale românești în această țară.

O reacție de sinceră surprindere și regret o generează și faptul că reprezentanta a celor "cinci generații" ale familiei regale a României, popoarele căreia au parcurs un drum lung luptând pentru independența de jugul străin, pentru credința lor, pentru drepturile culturale și lingvistice, nu este capabilă să înțeleagă motivele populației din Ucraina de Est (Donbass), forțată, în fața terorii neo-naziste, să pună mâna pe arme pentru a proteja memoria istorică a strămoșilor săi glorioși, propria cultură și limbă maternă.

Trebuie să constatăm, că rețeta universală propusă cu privire la modul de a se confrunta cel mai bine cu "marea de probleme" a lui Hamlet și cu "atacurile Rusiei", pare cel mai puțin originală și seamănă la infinit cu citate din discursurile actualului președinte american: "Mai mulți bani pentru bugetul militar!...".

Și vom mai adăuga: pe această cale „binele acestei națiuni" (citiți complexul militar-industrial american) este garantat. Ei bine, firimiturile de la masa boierilor, desigur, vor ajunge la o oarecare parte dintre supuși."