Mai mult de jumatate dintre romani nu se odihnesc suficient

Nu numai pandemia de Covid-19 ne aduce batai de cap, ci si stresul acumulat la job si odihna insuficienta. Conform unui studiu realizat de IPSOS si Huawei Consumer Business Group legat de calitatea somnului romanilor si a alor 10 nationalitati din intreaga Europa (august - septembrie 2020), ultima perioada a fost foarte stresanta pentru oameni, iar un procent de 59% dintre romani au declarat ca au probleme legate de somn.

In fiecare zi oamenii se lovesc de stres acumulat din problemele financiare, probleme legate de singuratate sau anxietate, iar somnul a devenit un factor extrem de important ce afecteaza direct calitatea vietii.

Fie ca adormi greu, ca te trezesti destul de des noaptea sau ai anumite tulburari de somn, aceste probleme nu trebuie trecute cu vederea pentru ca ele influenteaza puternic sanatatea mentala si fizica. Este foarte important sa stii sa faci diferenta intre probleme minore, periodice legate de somn si acele tulburari severe de somn. Unele din aceste probleme se pot rezolva prin schimbarea stilului de viata iar altele se pot trata medicamentos.

Conform acestui studiu, datele obtinute arata ca 59% dintre romani nu sunt multumiti pe deplin de calitatea somnului. Un procent de 45% dintre acestia spun ca se trezesc foarte des in timpul noptii, iar 64% dintre cei care au fost intervievati au raspuns ca resimt o stare accentuata de oboseala imediat ce se trezesc. Jumtate dintre cei intervievati au raspuns ca folosesc alarma pentru a se trezi dimineata, iar 75% dintre acestia o ignora ocazional.

Procentul celor care dorm foarte bine este unul foarte mic, de doar 13%

Fiecare dintre noi incercam sa tratam in mod diferit aceste probleme cu somnul. Cele mai frecvent intalnite metode sunt cele legate de o dieta sanatoasa sau un volum mai mare de sport.

Un prim pas pe care il putem face este sa verificam calitatea saltelei pe care dormim. Foarte multe probleme legate de calitatea scazuta a somnului sunt datorate unei saltele prea dure sau prea moi. Cea mai buna saltea de pat trebuie sa se potriveasca stilului nostru de a dormi (pe burta, pe spate sau pe lateral) si, in eventualitatea in care avem probleme de sanatate sa poata sa ne ajute in reglarea acestora. In aceste situatii, cel mai des se apeleaza la saltelele ortopedice sau superortopedice.

Sunt foarte multe situatii in care dormim cu copii in pat, iar latimea saltelei nu este suficient de mare. Tocmai din acest motiv este indicat sa se aleaga dimensiunea saltelei in functie de numarul persoanelor ce trebuie sa doarma intr-un pat. Pentru 3 persoane, recomandarea este ca salteaua sa aiba minim 160cm latime pentru a avea un somn linistit.

Urmatorul pas pe care il fac majoritatea oamenilor este sa apeleze la factori externi care sa ii ajute sa treaca mai usor peste aceste dereglari de somn. Unii apeleaza la schimbarea regimului alimentar, incearca sa manance mai sanatos, sa aiba mese regulate si sa nu mai manance seara.

O alta categorie de oameni prefera sa apeleze la tehnologie pentru a putea controla activitatile zilnice ce ar trebui sa fie facute de toti. Conform specialistilor, in fiecare zi trebuie sa facem minim 30 de minute de miscare. Daca mai avem si probleme legate de somn, aceste activitati sunt reduse si mai mult, iar un gadget sau o aplicatie de mobil ne poate ajuta sa urmarim si sa corectam aceste greseli pe care le facem.

De exemplu, cel mai bun smartwatch pe de piata ne poate ajuta sa urmarim calitatea somnului. Acesta poate avea senzori de monitorizare a somnului, iti poate face un scor al calitatii somnului dar vine si cu sfaturi legate de un somn odihnitor. Un smartwatch este foarte usor de purtat, atat pe timpul noptii cat si pe timpul zilei, mai ales ca un smartwatch bun se poate adapta oricarei vestimentatii. Aceste gadget-uri sunt echipate cu senzori si algoritmi avansati pentru a monitoriza activitatea fizica dar si starea de sanatate. Toate aceste date se pot trimite mai departe intr-o aplicatie de mobil. Cu ajutorul acestor date se pot efectua grafice pentru a vedea cum evolueaza.

Smartwatch-urile pot monitoriza etapele de somn, pot monitoriza ritmul cardiac si nivelul oxigenului din sange. Acestea pot recunoaste in mod automat momentele in care utilizatorul adoarme sau se trezeste, ulterior formand cu aceste date o analiza complexa a somnului.

Problemele legate de somn sunt atat de des intalnite incat au aparut doctori somnologi. Desi somnologia, ce are ca ramura medicina somnului a aparut in 1970 in Statele Unite (prima clinica de somnologie), la noi in tara este destul de recent aparuta acesta denumire. Somnologia este destinata diagnosticarii si tratamentului problemelor legate de somn, o specializare relativ noua regasita la noi in tara.

Cum putem identifica problemele legate de somn?

Conform Organizatiei Mondiale a Sanatatii se pot identifica multe semne care descriu problemele cu somnul sau tulburari ale acestuia. Printre cele mai comune regasim:

Durata somnului de noapte;

Timpul petrecut de cand te asezi in pat pana cand adormi (latenta somnului);

Bataile inimii sau tensiunea arteriala din timpul somnului;

Cat de repede adormim in caz ca

ne trezim noaptea.

Cei mai multi oameni au probleme cu somnul din cauza stresului acumulat zilnic, sau al unui program haotic, neordonat. Odata ce aceste probleme devin constante, ele pot indica o tulburare de somn.