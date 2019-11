Majorarea salariului minim pe economie in 2020

Se anunta o saptamana grea pentru Guvernul Orban. Asa cum au promis liberalii, imediat dupa incheierea alegerilor prezidentiale pe ordinea de zi apar rectificarea bugetară şi salariul minim.

Premierul Ludovic Orban a declarat că, incepand de azi, "Guvernul va finaliza formulele care stau la baza propunerilor privind creşterea salariului minim, după care vor fi declanşate negocierile cu partenerii sociali."

Vezi la calculator-salariu.net cum se va calcula salariul net pentru 2020.

Orban a continuat in declaratia sa: "Nu pot să vă spun dacă salariul minim pe economie va fi majorat cu 7,2% sau cu alt procent, pentru că acesta va fi stabilit şi în urma negocierilor pe care le vom avea cu partenerii sociali: patronatele şi sindicatele. Aşteptăm punctele de vedere ale acestora şi abia apoi vom stabili cu cât se va majora salariul minim pe economie. În ceea ce ne priveşte pe noi, până luni (n.r.-astăzi) vom avea scenariile şi formulele care stau la baza propunerilor pe care le formulăm, care se bazează pe realităţi economice, pe indicatori economici obiectivi. Evident, vom vedea în dezbaterile pe care le avem cu societatea civilă, cu patronatele, cu sindicatele, care va fi rezultatul, ce argumente au şi ei privitor la salariul minim pe economie şi vom ajunge la un rezultat, aşa cum ne-am propus, cât mai aproape de 30 noiembrie. Adică, până la finalul lunii noiembrie, am vrea să ajungem la un rezultat pentru ca mediul de afaceri şi angajaţii să ştie foarte clar care va fi salariul minim brut în 2020".

La randul ei, Violeta Alexandru, ministrul Muncii, a precizat că are la dispozitie trei formule de calcul cu privire la creşterea salariului minim pe economie. Aceasta a declarat: "Va fi o creştere, acum lucrăm la scenariile care să arate care este cuantumul acestei creşteri. Va fi cu siguranţă o creştere, dar scenariile pe care lucrăm ne arată diferite tipuri de creşteri. Decizia finală se va lua după şedinţa de marţi (n.r.- mâine) a Consiliului Naţional Tripartit, iar consultările mele vor continua şi în zilele următoare. Nu punem partenerii sociali în faţa unei decizii de care să ia act, ci ne prezentăm în faţa domniilor lor cu cel puţin trei scenarii, explicând avantajele şi dezavantajele sub aspectul impactului bugetar, sub aspectul evoluţiei pieţei muncii, astfel încât să luăm împreună cea mai bună decizie".

In implementarea salariului minim pe economie, Executivul trebuie să adopte o ordonanţă de urgenţă. Care ordonanta depinde nu numai de rectificarea bugetara de la sfarsitul lui noiembrie, ci si de Bugetul pentru 2020, care in mod normal ar fi trebuit fi incheiat pana la finele lui noiembrie si depus in Parlament spre aprobare. Ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, a anunţat că imediat dupa rectificarea bugetară trebuie să fie făcut si proiectul de buget pentru 2020, care sa cuprinda si majorarile cu salariul minim pe economie.