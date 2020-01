Meteo: Dimineti friguroase, dupa-amiezi cu soare

Temperaturile vor continua si in urmatoarele zile cam in aceeasi nota, doar in unele regiuni scazand usor. Miercuri, mercurul din termometre va ajunge la 5 grade in Moldova, 2 in Maramures, 4 in Crisana, 4 in Transilvania, 5 in Banat, 6 in Oltenia, 7 in Muntenia si 2 grade in Dobrogea.

In Capitala, vor fi maximum 3 grade.

Iata maximele de miercuri in alte orase din tara:

Brasov: 0 grade

Oradea: 1 grad

Constanta: 3 grade

Suceava: 1 grad

Baia Mare: 0 grade

Cluj-Napoca: -2 grade

Pitesti: 4 grade

Sibiu: -1 grad

Iasi: 1 grad

Galati: 2 grade

Arad: 1 grad

Ploiesti: 4 grade

Timisoara: 1 grad

Craiova: 4 grade

Drobeta-Turnu Severin: 4 grade

Giurgiu: 3 grade

Targu Mures: -2 grade

Joi, temperaturile cresc usor. Vor fi 7 grade in Moldova, 3 in Maramures, 5 in Crisana, 5 in Transilvania, 7 in Banat, 9 in Oltenia, 9 in Muntenia si 6 grade in Dobrogea.

In Bucuresti, se anunta 4 grade.

Iata maximele de joi in alte orase din tara:

Brasov: 0 grade

Oradea: 1 grad

Constanta: 5 grade

Suceava: 3 grade

Baia Mare: 0 grade

Cluj-Napoca: -2 grade

Pitesti: 6 grade

Sibiu: 0 grade

Iasi: 2 grade

Galati: 3 grade

Arad: 1 grad

Ploiesti: 4 grade

Timisoara: 1 grad

Craiova: 6 grade

Drobeta-Turnu Severin: 6 grade

Giurgiu: 5 grade

Targu Mures: -2 grade