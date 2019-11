Ministrul Finanţelor susţine că salariile profesorilor vor fi majorate de la 1 ianuarie

Profesorii vor avea salarii mai mari de la 1 ianuarie 2020, asa cum este prevazut in OUG 114/2018. Florin Citu, ministrul Finantelor, a declarat ca in privinta salariilor profesorilor actuala legislatie va fi pusa in aplicare, chiar daca liberalii si Guvernul au adus in discutie abrogarea anumitor parti din ordonanta. Ministrul Finantelor a dat urmatoarele declaratii:

Reporter: "Salariile profesorilor ar trebui sa creasca in 2020 la nivelul grilei de salarizare din 2022. Vor creste?

Florin Citu: Bugetul pe anul viitor e construit pe legislatia in vigoare (...) Premierul Romaniei a spus foarte clar ca nu ne vom atinge niciodata de salariile din constructii si nici in partea cealalta (n.r. pentru profesori) pentru ca ordonanta este in vigoare. Iar noi ce vrem sa eliminam din Ordonanta 114 se va face tot printr-un proiect de lege de la Guvern, care sa mearga in parlament.

Reporter: Deci salariile profesorilor vor ramane...?

Florin Citu: (n.r. aproba din cap) Toata legislatia in vigoare va fi respectata pentru bugetul 2020"

Practic, Ordonanta de Urgenta 114/2018, profesorii vor avea in 2020 o crestere de 75% din diferenta ramasa pana la grila de salarizare prevazuta in Legea 153 a salariilor, dupa cresterea de 25% din septembrie 2019.

Cresterea salariilor profesorilor se va face astfel:

• 1 ianuarie 2020 - 25% din diferenta ramasa pana la grila

• 1 septembrie 2020 - restul pana la salariile de baza prevazute de lege pentru anul 2022

"De la 1 septembrie 2020 va avea loc aplicarea devansata, in trei etape, a nivelului de salarizare stabilit pentru anul 2022 in Legea-cadru nr. 153/2017. Modificarea va viza personalul didactic auxiliar, personalul didactic de conducere, de intrumare si control din invatamant", potrivit textului citat.