Mircea Badea rade in hohote de consilierul general PNL Ciprian Ciucu

Realizatorul tv al Antenei 3 Mircea Badea, care a ales sa-si schimbe formatul emisiunii intr-unul de divertisment aduce cu mult umor in prim plan o declaratie halucinanta a consilierului general al PNL Ciprian Ciucu care vorbeste despre o "cascada" de apa irosita din conductele de alimentare, in fapt o "teorie" care sfideaza legile fluidelor si care il face pe omul de televiziune sa rada in hohote. Declaratia lui Ciucu in filmarea de mai jos: