Negoita pleaca din PSD? Trei apropiati ai primarului au creat Partidul Alianta Sector 3

Trei persoane apropiate de primarul Sectorului 3, Robert Negoita (PSD), solicita Tribunalului Bucuresti infintarea Partidului Alianta Sector 3. Cererea a fost depusa pe 1 noiembrie, iar primul termen de judecata a fost stabilit pentru 26 noiembrie, potrivit portalului Tribunalului Bucuresti.

Cei trei membri fondatori ai acestui partid sunt: Bogdan Costantin Cotiga, Ioan Iulian Ciolac si Marius Daniel Ciobica. Bogdan Costantin Cotiga a ocupat in ultimii 5 ani mai multe functii in cadrul Primariei Sectorului 3, cea mai importanta fiind cea de director executiv la Directia Administrarea Domeniului Public. In prezent acesta este sef al Serviciului Promovare Institutionala din cadrul Primariei Sectorului 3.

Marius Daniel Ciobica a fost consilier la biroul lui Robert Negoita in perioada 2006-2017, apoi a lucrat in cadrul SC Directia Administrarea Domeniului Public SA, controlata de Consilul Local Sector 3. In prezent este presedintele Consiliului de Administratie la aceeasi companie. Potrivit CV-ului, Ciobica mai este si director general al companiei Salubritate si Deszapezire S3, aflata in subordinea Consiliului Local al Sectorului 3.

"Se pregateste strategic de alegeri"

Informatia privind infiintarea acestui partid a fost initial prezentata de Ovidiu Voicu, directorului executiv al Centrului pentru Inovare Publica, intr-o postare pe Facebook. "Dl. Negoita, primarul de la Sector 3, se pregateste strategic de alegeri locale. Ca omul gospodar, isi face iarna partid, pentru cazul ca PSD va ramane la fel de impopular ca azi.

Pe rolul Tribunalului Bucuresti se afla cererea de inregistrare a Partidului Alianta Sector 3. Membri fondatori: dl. Cotiga, director in Primarie; dl. Ciobica, directorul companiei de salubritate a Primariei; si dl. Ciolac, om de comunicare apropiat fratilor Negoita," scria Ovidiu Voicu.