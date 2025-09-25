Nepotul lui Emmanuel Macron, arestat în Burkina Faso? Ce s-a aflat despre știrea care a făcut să explodeze internetul
Postat la: 25.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Un material video devenit viral pe internet susține ideea că un avion privat al nepotului președintelui Franței ar fi fost oprit în spațiul aerian al Burkina Faso. Potrivit informațiilor vehiculate, autoritățile locale ar fi descoperit la bord suma de 3,7 milioane de euro în numerar, ceea ce ar fi dus la reținerea nepotului lui Emmanuel Macron sub acuzația de transport ilegal de bani.
Nepotul președintelui francez Emmanuel Macron ar fi fost arestat în Burkina Faso în timp ce avionul său privat survola ilegal teritoriul țării, potrivit unor postări pe Facebook, X și TikTok. Afirmația este răspândită de utilizatori online care se opun lui Macron, precum și de conturi apropiate de Alianța Statelor din Sahel (AES) - care include Mali, Burkina Faso și Niger. Aceștia citează ca dovadă un videoclip de investigație de 28 de minute postat pe YouTube pe 6 septembrie, informează France24.
Autoritățile din Burkina Faso ar fi găsit 3,7 milioane de euro în numerar în două valize diplomatice la bordul avionului nepotului lui Macron. Avionul ar fi fost interceptat la ordinul președintelui Burkina Faso, Ibrahim Traoré iar nepotul lui Macron ar fi fost interogat pe scurt, fiind suspectat de transport ilegal de numerar.
Videoclipul susține că incidentul este dovada existenței „unei vaste rețele de trafic de capital care utilizează rutele diplomatice". Clipul susține că sistemul secret de transfer financiar este legat de exploatarea resurselor minerale din regiune și are scopul de a „sângera Africa". Videoclipul laudă reacția promptă a lui Ibrahim Traoré, afirmând că acesta a reușit să demonteze această rețea opunându-se direct Franței.
Cu toate acestea, acest videoclip, care îi aduce un omagiu lui Traoré - prezentat ca fiind o persoană capabilă să îi țină piept lui Macron - pare extrem de neverosimil.
Pentru a-și susține afirmația, naratorul videoclipului susține că un jurnalist RFI l-a întrebat pe Macron despre presupusa arestare a unui membru al familiei sale în Burkina Faso, în cadrul unei conferințe de presă privind relațiile franco-africane. Cu toate acestea, nu există nicio mențiune despre această conferință de presă sau despre acest subiect pe site-ul RFI, nici în alte mijloace de informare în masă.
Naratorul susține, de asemenea, că, în urma conferinței de presă, purtătorul de cuvânt al Quai d'Orsay ar fi emis un „comunicat de presă laconic" despre o personalitate națională care a fost „reținută temporar în timpul unui control administrativ la Ouagadougou" - probabil nepotul lui Macron.
Cu toate acestea, nu există nicio urmă a unei astfel de declarații pe site-ul Quai d'Orsay: o căutare a cuvintelor „Burkina Faso" pe site returnează o declarație din 18 aprilie 2024 privind expulzarea diplomaților, care nu are nicio legătură cu această chestiune.
Povestea despre arestarea nepotului lui Macron în Burkina Faso este de fapt o ficțiune creată de inteligența artificială. YouTube a indicat pe pagina videoclipului că conținutul este „modificat sau sintetic", o etichetă care semnifică faptul că videoclipul a fost generat de AI.
Canalul YouTube care a publicat videoclipul, „Chroniques Quotidiennes" („Cronici zilnice"), afișează o „notificare legală" în profilul său, avertizând că conținutul său este „în întregime fictiv" și creat pentru a „promova justiția rasială". Cu toate acestea, acest videoclip a fost distribuit ca informație autentică de mulți utilizatori de internet care se opun lui Emmanuel Macron sau susțin AES.
„Chroniques Quotidiennes" pare să se concentreze pe două teme principale: glorificarea lui Traoré și denigrarea lui Macron. Folosind un program de calculator, echipa FRANCE 24 Observers a stabilit că canalul a publicat 344 de videoclipuri pro-Traoré începând cu 26 februarie. Dintre acestea, 54 de videoclipuri îl vizează pe președintele francez, folosindu-l ca contrapondere pentru a evidenția succesele lui Traoré.
Toate aceste videoclipuri au același stil. Sunt narate de aceeași voce masculină robotică, durează între 15 și 40 de minute și sunt ilustrate cu imagini sau videoclipuri generate de inteligența artificială.
Inițial, „Chroniques Quotidiennes" nu producea conținut cu o orientare specific politică. Canalul publica în principal videoclipuri fictive care promovau mesaje împotriva discriminării. Acesta și-a schimbat orientarea pe 26 februarie 2025, pentru a produce exclusiv conținut pro-Traoré.
Știrea falsă despre arestarea nepotului lui Macron a fost preluată și de un alt canal YouTube, care pretinde a fi un canal de știri: „Garde la foi" („Păstrează credința").
La fel ca „Chroniques Quotidiennes", „Garde la foi" produce zilnic videoclipuri generate de IA care îl critică pe Macron sau îl glorifică pe Traoré. Diferența este că videoclipurile Garde la foi sunt prezentate de un avatar generat de AI, în loc să fie narate de o voce din off.
Potrivit detectorului de deepfake Hive, videoclipul Garde la foi despre arestarea nepotului lui Macron are o probabilitate de 99% să fie generat de AI. Spre deosebire de Chroniques Quotidiennes, însă, Garde la foi nu specifică faptul că videoclipurile sale au fost create de AI.
Echipa FRANCE 24 Observers a stabilit că canalul Garde la foi a publicat 96 de videoclipuri în favoarea lui Traoré și 39 de videoclipuri care îl denigrează pe Macron. Creat în septembrie 2023, canalul era inițial dedicat videoclipurilor religioase, fără conotații politice. Canalul a încetat să mai publice în octombrie 2023, pentru a reapărea în iunie 2025, moment din care a încărcat în mod continuu videoclipuri care îl promovează pe Traoré.
Deturnarea canalelor YouTube de la scopul lor inițial - fie ele inactive, cum ar fi Garde la Foi, sau active, cum ar fi Chroniques Quotidiennes - este o tactică frecvent utilizată în campaniile de dezinformare. Aceasta ajută la ocolirea moderării rețelelor sociale, care vizează mai intens conturile nou create, făcându-le mai susceptibile de a fi semnalate ca neautentice decât profilurile mai vechi.
Utilizarea AI pentru producția în masă de videoclipuri este o caracteristică a celor mai recente campanii de propagandă în favoarea lui Traoré. Într-o anchetă anterioară, echipa Observers a descoperit că IA a fost utilizată pentru a produce 294 de videoclipuri muzicale false care îl glorificau pe președintele Burkina Faso, imitând cântăreți celebri precum Beyoncé, R. Kelly și Justin Bieber.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Declarația lui Trump privind paracetamolul produce efecte și în România. Doctorița cercetată disciplinar de Colegiul Medicilor: Nu l-am folosit niciodată
Medicul Flavia Grosan, deja cercetata disciplinar de Colegiul Medicilor pentru raspandirea unor informații false despre ...
-
Ochi pentru dinte si dinte pentru ochi: Un bărbat orb și-a recăpătat vederea după ce i s-a implantat un canin în ochi
Medicii anunța o noua operație de succes. Metoda folosita e una extremd de controversata. Un barbat și-a recapatat veder ...
-
Urmează o catastrofă globală de proportii apocaliptice. Experții au analizat marele plan al Chinei
Xi Jinping a sugerat in discursul sau la ONU ca SUA nu se ridica la inalțimea provocarii climatice, dar criticii spun ca ...
-
SUA au livrat de urgență României un sistem radar sofisticat pentru supravegherea Mării Negre
Mai multe sisteme de radar mobile pentru supravegherea Marii Negre au fost livrate Romaniei de catre Statele Unite. Potr ...
-
Românii plătesc pe carburanți mai mult decât șoferii din Bulgaria, Spania sau Luxemburg. Care sunt cauzele și cât costă un plin
Prețul petrolului scade pe piețele internaționale, insa la pompele din Romania carburanții continua sa se scumpeasca. Du ...
-
AI se face că lucrează. In loc sa crească eficiența la locul de muncă generează continut lipsit de utilitate dar frumos ambalat
Un nou studiu realizat de Stanford University și BetterUp arata ca adoptarea inteligenței artificiale la locul de munca ...
-
O fostă vameșă implicată în dosarul de evaziune Murfatlar a fost numită director de cabinet de noul șef al Vămilor
Fosta șefa a Serviciului Autorizari in Directia Generala a Vamilor, Irina Tanase, implicata in dosarul Murfatlar și scap ...
-
Racheta ucraineană Flamingo care devastează rafinăriile din Rusia are un motor extras „dintr-o groapă de gunoi"
Fire Point, o companie ucraineana, produce in serie racheta de croaziera FP-5 Flamingo, o racheta cu cost redus și impac ...
-
O retea ilicită capabilă sa transmită 30 de milioane de mesaje criptate a fost descoperita de Secret Service lângă sediul ONU
Serviciul Secret a gasit și a confiscat o rețea ilicita de echipamente sofisticate in regiunea New York, care era capabi ...
-
Un bolnav de cancer este ținut în viață prin hotărâri judecătorești în timp ce autoritățile luptă să-i oprească tratamentul vital
Recent, cazul unui pacientul oncologic a facut titluri de presa dupa suspendarea, pe 11 septembrie, a unui dosar de ordo ...
-
O ciupercă extrem de periculoasă se răspândește în toată Europa: Este mortală și aproape imposibil de tratat cu medicamente
O ciuperca periculoasa, Candidozyma auris, face ravagii in spitalele din peste 40 de țari. Un nou studiu european privin ...
-
Scenariu de film - Fiul unei femei ucise cere oprirea execuției criminalului: "Îl iert și nu vreau să moară
Will Berry avea 11 ani cand mama lui, Margaret Parrish Berry, a fost impușcata in cap in timpul unui jaf la benzinaria u ...
-
Afaceriștii grei din UE au făcut presiuni: Legea care interzice produse din zone desfrișate ilegal se amână iar
Afaceriștii grei din Uniunea Europeana au facut iar presiuni, așa ca legea care interzice produsele din zone care sunt d ...
-
Cum să găsești drumul către casă în Calea Lactee. Harta publicată de NASA
Casa noastra nu este doar Pamantul, ci și Soarele, o stea galbena modesta ascunsa in vasta intindere a Caii Lactee. Gala ...
-
Moment hilar: Emmanuel Macron a rămas blocat pe o stradă din New York și l-a sunat pe Donald Trump ca să scape de politie
Președintele francez Emmanuel Macron l-a sunat pe liderul SUA, Donald Trump pentru a-l anunța ca este blocat pe o strada ...
-
Firmele de ride-sharing au fentat ANAF cu sute de milioane. Reacția lui Alexandru Nazare după ce s-a descoperit o fraudă uriașă
Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a anunțat marți ca inspectorii ANAF au descoperit o schema complexa de evaziune fi ...
-
De la 1 octombrie 2025 începe radierea mașinilor din oficiu daca au ITP expirat mai mult de 3 ani. Alte situații de scoatere automata din circulație
Începand cu octombrie 2025, procesul de radiere din oficiu a unui vehicul devine o procedura administrativa esenți ...
-
Isărescu despre eliminarea cash-ului și trecerea la bani digitali: "Ne termină rușii, ne blochează în trei zile!"
Guvernatorul BNR Mugur Isarescu a declarat despre procesul de introducere a unui euro digital si a subliniat ca acesta n ...
-
O companie ucraineană așteaptă aprobările pentru exploatarea resurselor naturale valoroase din România!
Coal Energy, una dintre cele mai mari companii producatoare de carbune din Ucraina inainte de razboiul cu Rusia, și-a ex ...
-
Haosul izbucnește odată cu debutul „ministrului" generat de AI în parlamentul albanez
Deputații din opoziție au aruncat cu sticle și exemplare ale constituției dupa discursul unui bot recent adaugat in cabi ...
-
Evreii se adună în Ucraina pentru pelerinajul de Rosh Hashanah în inima vechiului tinut al khazarilor
Mii de evrei ortodocși s-au adunat luni in orașul ucrainean Uman pentru sarbatorirea Rosh Hashanah, in ciuda avertisment ...
-
China ordonă închiderea școlilor și a întreprinderilor în 10 orașe, pe măsură ce super-taifunul Ragasa se apropie
China a ordonat inchiderea școlilor și a intreprinderilor in cel puțin 10 orașe, inainte ca super-taifunul Ragasa sa lov ...
-
Lovitură pentru Trump. China o duce mai bine decât înainte de tarife: Record de exporturi pentru Beijing
Expedițiile de marfa ale Chinei, in afara Statelor Unite, au crescut puternic in acest an, iar țarile afectate de afluxu ...
-
Omenirea se pregătește pentru cea mai lungă eclipsă a secolului XXI, anunță NASA: când va avea loc și de unde va putea fi observată
NASA a confirmat ca eclipsa totala de soare va depași durata obișnuita a eclipselor solare totale in 2027. Aceasta va fi ...
-
Un mit fascinant despre piramide a fost spulberat de către cercetători
Multa vreme, filmele și jocurile video au intreținut ideea ca mormintele faraonilor ar fi fost pline de capcane mortale, ...
-
Tucker Carlson acuzat că insinuează că Israelul l-a ucis pe Charlie Kirk - Paralelă cu moartea lui Iisus
Comentatorul conservator Tucker Carlson a relatat ieri povestea morții lui Isus la inmormantarea activistului Charlie Ki ...
-
Plan terorist în România: columbianul care trebuia să arunce în aer obiective strategice, trimis la închisoare. De ce nu a reușit atentatul
Înalta Curte de Casație și Justiție a decis luni condamnarea definitiva la șase ani de inchisoare a cetațeanului c ...
-
Donald Trump anunță că paracetamolul administrat în timpul sarcinii conduce la autism la noul născut. Big Pharma il contrazice si intrerupe transmisia de la Casa Albă
Presedintele Donald Trump a anuntat luni ca Administratia SUA pentru Alimente si Medicamente va informa medicii ca utili ...
-
China urmează să prezinte omenirii un plan de mare amploare: Se poziționează drept principalul luptător
China, cel mai mare poluator din lume pregatește un nou plan de reducere a emisiilor, consolidandu-și rolul de aparator ...
-
Alertă medicală: Virusul Matrioșka stă ascuns într-o ciupercă mortală și face bolile imposibil de tratat
Un „virus ascuns" in interiorul unei ciuperci patogene poate transforma o infecție banala intr-una mortala. Cercet ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu