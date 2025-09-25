Nepotul lui Emmanuel Macron, arestat în Burkina Faso? Ce s-a aflat despre știrea care a făcut să explodeze internetul

Un material video devenit viral pe internet susține ideea că un avion privat al nepotului președintelui Franței ar fi fost oprit în spațiul aerian al Burkina Faso. Potrivit informațiilor vehiculate, autoritățile locale ar fi descoperit la bord suma de 3,7 milioane de euro în numerar, ceea ce ar fi dus la reținerea nepotului lui Emmanuel Macron sub acuzația de transport ilegal de bani.

Nepotul președintelui francez Emmanuel Macron ar fi fost arestat în Burkina Faso în timp ce avionul său privat survola ilegal teritoriul țării, potrivit unor postări pe Facebook, X și TikTok. Afirmația este răspândită de utilizatori online care se opun lui Macron, precum și de conturi apropiate de Alianța Statelor din Sahel (AES) - care include Mali, Burkina Faso și Niger. Aceștia citează ca dovadă un videoclip de investigație de 28 de minute postat pe YouTube pe 6 septembrie, informează France24.

Autoritățile din Burkina Faso ar fi găsit 3,7 milioane de euro în numerar în două valize diplomatice la bordul avionului nepotului lui Macron. Avionul ar fi fost interceptat la ordinul președintelui Burkina Faso, Ibrahim Traoré iar nepotul lui Macron ar fi fost interogat pe scurt, fiind suspectat de transport ilegal de numerar.

Videoclipul susține că incidentul este dovada existenței „unei vaste rețele de trafic de capital care utilizează rutele diplomatice". Clipul susține că sistemul secret de transfer financiar este legat de exploatarea resurselor minerale din regiune și are scopul de a „sângera Africa". Videoclipul laudă reacția promptă a lui Ibrahim Traoré, afirmând că acesta a reușit să demonteze această rețea opunându-se direct Franței.

Cu toate acestea, acest videoclip, care îi aduce un omagiu lui Traoré - prezentat ca fiind o persoană capabilă să îi țină piept lui Macron - pare extrem de neverosimil.

Pentru a-și susține afirmația, naratorul videoclipului susține că un jurnalist RFI l-a întrebat pe Macron despre presupusa arestare a unui membru al familiei sale în Burkina Faso, în cadrul unei conferințe de presă privind relațiile franco-africane. Cu toate acestea, nu există nicio mențiune despre această conferință de presă sau despre acest subiect pe site-ul RFI, nici în alte mijloace de informare în masă.

Naratorul susține, de asemenea, că, în urma conferinței de presă, purtătorul de cuvânt al Quai d'Orsay ar fi emis un „comunicat de presă laconic" despre o personalitate națională care a fost „reținută temporar în timpul unui control administrativ la Ouagadougou" - probabil nepotul lui Macron.

Cu toate acestea, nu există nicio urmă a unei astfel de declarații pe site-ul Quai d'Orsay: o căutare a cuvintelor „Burkina Faso" pe site returnează o declarație din 18 aprilie 2024 privind expulzarea diplomaților, care nu are nicio legătură cu această chestiune.

Povestea despre arestarea nepotului lui Macron în Burkina Faso este de fapt o ficțiune creată de inteligența artificială. YouTube a indicat pe pagina videoclipului că conținutul este „modificat sau sintetic", o etichetă care semnifică faptul că videoclipul a fost generat de AI.

Canalul YouTube care a publicat videoclipul, „Chroniques Quotidiennes" („Cronici zilnice"), afișează o „notificare legală" în profilul său, avertizând că conținutul său este „în întregime fictiv" și creat pentru a „promova justiția rasială". Cu toate acestea, acest videoclip a fost distribuit ca informație autentică de mulți utilizatori de internet care se opun lui Emmanuel Macron sau susțin AES.

„Chroniques Quotidiennes" pare să se concentreze pe două teme principale: glorificarea lui Traoré și denigrarea lui Macron. Folosind un program de calculator, echipa FRANCE 24 Observers a stabilit că canalul a publicat 344 de videoclipuri pro-Traoré începând cu 26 februarie. Dintre acestea, 54 de videoclipuri îl vizează pe președintele francez, folosindu-l ca contrapondere pentru a evidenția succesele lui Traoré.

Toate aceste videoclipuri au același stil. Sunt narate de aceeași voce masculină robotică, durează între 15 și 40 de minute și sunt ilustrate cu imagini sau videoclipuri generate de inteligența artificială.

Inițial, „Chroniques Quotidiennes" nu producea conținut cu o orientare specific politică. Canalul publica în principal videoclipuri fictive care promovau mesaje împotriva discriminării. Acesta și-a schimbat orientarea pe 26 februarie 2025, pentru a produce exclusiv conținut pro-Traoré.

Știrea falsă despre arestarea nepotului lui Macron a fost preluată și de un alt canal YouTube, care pretinde a fi un canal de știri: „Garde la foi" („Păstrează credința").

La fel ca „Chroniques Quotidiennes", „Garde la foi" produce zilnic videoclipuri generate de IA care îl critică pe Macron sau îl glorifică pe Traoré. Diferența este că videoclipurile Garde la foi sunt prezentate de un avatar generat de AI, în loc să fie narate de o voce din off.

Potrivit detectorului de deepfake Hive, videoclipul Garde la foi despre arestarea nepotului lui Macron are o probabilitate de 99% să fie generat de AI. Spre deosebire de Chroniques Quotidiennes, însă, Garde la foi nu specifică faptul că videoclipurile sale au fost create de AI.

Echipa FRANCE 24 Observers a stabilit că canalul Garde la foi a publicat 96 de videoclipuri în favoarea lui Traoré și 39 de videoclipuri care îl denigrează pe Macron. Creat în septembrie 2023, canalul era inițial dedicat videoclipurilor religioase, fără conotații politice. Canalul a încetat să mai publice în octombrie 2023, pentru a reapărea în iunie 2025, moment din care a încărcat în mod continuu videoclipuri care îl promovează pe Traoré.

Deturnarea canalelor YouTube de la scopul lor inițial - fie ele inactive, cum ar fi Garde la Foi, sau active, cum ar fi Chroniques Quotidiennes - este o tactică frecvent utilizată în campaniile de dezinformare. Aceasta ajută la ocolirea moderării rețelelor sociale, care vizează mai intens conturile nou create, făcându-le mai susceptibile de a fi semnalate ca neautentice decât profilurile mai vechi.

Utilizarea AI pentru producția în masă de videoclipuri este o caracteristică a celor mai recente campanii de propagandă în favoarea lui Traoré. Într-o anchetă anterioară, echipa Observers a descoperit că IA a fost utilizată pentru a produce 294 de videoclipuri muzicale false care îl glorificau pe președintele Burkina Faso, imitând cântăreți celebri precum Beyoncé, R. Kelly și Justin Bieber.