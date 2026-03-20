Netanyahu: "Iisus Hristos nu are niciun avantaj față de Ginghis Han. Dacă ești suficient de puternic, nemilos și plin de putere, răul va învinge binele!"
Postat la: 20.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
O conferință de presă pentru presa străină, convocată joi după amiază de Benjamin Netanyahu, a mai lămurit câte ceva din strategia Israelului împotriva Iranului.
În stilu-i deja consacrat, premierul israelian l-a evocat în conferință și pe Iisus Hristos, pe Ginghis Han dar și pe Hitler: „Iisus Hristos nu are niciun avantaj față de Ginghis Han. Pentru că dacă ești suficient de puternic, nemilos și plin de putere, răul va învinge binele. (...) Nu vrem să-l înlocuim pe Hitler cu Himmler. Nu cred că au existat vreodată doi lideri care să fi fost atât de bine coordonați precum Trump și cu mine. Trump este liderul, iar eu sunt aliatul său".
„Mă întrebați cât va dura războiul? Cât va fi nevoie! Eu văd că acest război se va încheia mult mai repede decât cred oamenii. Nu poți face o revoluție în aer, există și mișcări pe teren. Statul Israel este mai puternic ca niciodată - iar Iranul este mai slab ca niciodată. Regimul ar putea supraviețui, dar chiar dacă va supraviețui - va fi în cel mai slab punct al său vreodată. Nu sunt sigur cine conduce acum Iranul. Mojtaba nu și-a arătat fața".
