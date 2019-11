Numarul persoanelor care au murit in SUA din cauza tigarilor electronice a ajuns la 42

Numarul deceselor in urma unei misterioase afectiuni pulmonare asociate cu utilizarea tigarilor electronice (practica denumita "vaping") a ajuns la 42 de victime in Statele Unite, a anuntat Centrul pentru Controlul si Prevenirea Bolilor din aceasta tara (CDC).

Agentia americana din domeniul sanatatii, care a colectat date referitoare la aceasta afectiune pulmonara in 49 din cele 50 de state americane, a precizat ca in prezent au fost identificate 2.172 de cazuri de imbolnaviri pe teritoriul SUA, cu aproape 100 mai multe decat in urma cu o saptamana. Cele 42 de decese au fost confirmate in 24 de state, media de varsta a pacientilor decedati fiind de 52 de ani.

Potrivit CDC, varsta medie a celor afectati de aceasta boala este de 24 de ani, iar 79% dintre persoanele care s-au imbolnavit au sub 35 de ani. New York Times a informat saptamana aceasta ca un baiat de 17 ani a suferit daune ireversibile ca urmare a bolii pulmonare asociate cu vaping-ul si fost nevoie de un transplant de plamani pentru a-i salva viata.

Saptamana trecuta, CDC a anuntat ca a descoperit acetat de vitamina E in toate probele de fluide colectate din plamanii a 29 de pacienti din 10 state americane. "Este pentru prima data cand detectam un produs chimic care reprezinta un motiv de ingrijorare din probele biologice de la pacientii cu aceste leziuni pulmonare", a anuntat CDC intr-un comunicat.