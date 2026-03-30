O nouă strâmtoare, la un pas de a fi blocată, după ce rebelii Houthi s-au alăturat Iranului în războiul din Golf. Consecințele ar fi catastrofale pentru întreaga lume

Războiul din Iran amenință comerțul global, riscul blocării strâmtorii Bab el-Mandeb ar putea paraliza transporturile maritime, amplificând criza energetică și transformând fluxurile comerciale mondiale în favoarea Chinei și Rusiei.

Alăturarea rebelilor Houthi Iranului în războiul cu Israelul ar putea duce la blocarea strâmtorii Bab el-Mandeb din Marea Roșie, ceea ce ar închide una dintre cele mai importante rute comerciale ale lumii. În contextul în care peste 80% din comerțul global se desfășoară pe mare, o astfel de mișcare ar putea provoca un efect domino economic global.

După blocarea strâmtorii Ormuz, prin care trecea aproximativ 20% din petrolul mondial și circa 22% din comerțul global cu gaz natural lichefiat, o nouă strâmtoare blocată ar fi catastrofală. Impactul economic este imediat. Potrivit estimărilor FMI, o creștere de 10% a prețului petrolului determină o majorare a inflației globale cu aproximativ 0,3-0,4 puncte procentuale. În paralel, piața LNG este extrem de vulnerabilă. Japonia și Coreea de Sud au rezerve doar pentru câteva săptămâni, iar lipsa livrărilor nu poate fi compensată rapid, spre deosebire de petrol.

Blocarea simultană a mai multor strâmtori ar crea un scenariu extrem: Ormuz restricționată, Bab el-Mandeb blocată de Houthi, Canalul Suez afectat, iar strâmtoarea Malacca sub presiune. În acest caz, comerțul global ar depinde de rute alternative controlate de Rusia și China, inclusiv ruta arctică, ceea ce ar schimba echilibrul economic global.

Consecințele ar fi directe: creșteri masive ale prețurilor la energie, scumpirea îngrășămintelor, creșterea prețurilor la alimente și probleme pentru transportul aerian și industria auto. Estimările indică inclusiv o posibilă lipsă de aproximativ 600.000 de tone de aluminiu pe piața globală în 2026, ceea ce ar afecta producția industrială. Războaiele din Iran și Ucraina nu sunt crize separate, ci părți ale aceleiași competiții pentru controlul rutelor comerciale globale.