O sectă considerată conspiraționistă se răspândește tot mai mult în Europa: Acte semnate cu sânge și "omul de paie" care plătește datoriile

În 2012, trei avocați americani din grupul Freemen on the Land - o mișcare anarhistă care respinge și luptă cu structurile de stat - puneau bazele doctrinei One People's Public Trust (OPPT). Aceasta din urmă este o mișcare ai cărei adepți pun la îndoială legitimitatea tuturor statelor naționale ca parte a unei teorii a conspirației.

Susținătorii grupului cred că statele sunt doar companii. De curând, o nouă ramură a sectei acaparează tot mai mulți adepți în Italia. ‘Noi è, Io sono' - "Noi suntem, eu sunt" își îndeamnă adepții să respingă orice fel de autoritate de stat, reguli, legi sau taxe și să lase în seama „omului de paie" plata oricărui fel de obligație de natură financiară.

Ideologia OPPT s-a răspândit rapid în toată lumea anglo-saxonă și a fost implicată în mai multe incidente și activități controversate, în special în Austria. În iulie 2013, Kiri Campbell, sub îndrumarea OPPT, a încercat să transfere 15 milioane de dolari din presupusul său cont de trust OPPT și a emis cecuri fără fond în valoare de 60.000 de dolari. Aceasta a dus la arestarea ei și la o condamnare la muncă în folosul comunității. Cu toate acestea, a fost privită ca un erou de către susținătorii OPPT.

În Austria, susținătorii OPPT au avut mai multe acțiuni, inclusiv înregistrarea unei "Declarații financiare UCC" într-un registru din Statele Unite și organizarea unui presupus "tribunal al poporului" într-o fermă, încercând să își impună voința asupra unui avocat local. După un raid al poliției, membrii OPPT au fost investigați și mișcarea a fost considerată de autorități ca fiind de natură sectantă.

OPPT a înființat apoi Fantasy Court ICCJV, un fel de "curte internațională" bazată pe dreptul comun, înființată în 2014 la Viena. Aceasta a emis mandate de arestare împotriva unor politicieni austrieci și a organizat acțiuni de recrutare pentru "șerifi" pe rețelele sociale. În cele din urmă, liderul lor a fost condamnat și deportat din Austria.

OPPT a fost asociată cu alte mișcări și organizații, inclusiv International Intelligence Agency, implicată în colectarea de informații și investigații. Procesul penal împotriva membrilor OPPT din Austria a dus la condamnarea lor la pedepse cu închisoarea, inclusiv pentru constrângere și persecuție.

De câteva luni, o ramură italiană a sectei americane OPPT capătă tot mai mulți adepți. "Noi suntem, eu sunt" profesează respingerea oricărei autorități statale, reguli, legi sau taxe. Unii oameni au mers până acolo încât și-au pierdut casele pentru că sunt convinși că ipoteca către bancă ar trebui plătită de așa-numitul "om de paie" și nu de ei înșiși.

În viziunea grupării ‘Noi è, Io sono' - "Noi suntem, eu sunt", Guvernele sunt corporații care ne tratează "ca pe niște mărfuri, ca pe niște sclavi", în timp ce "toți bărbații și toate femeile sunt stări ale corpului, suverani ai sinelui și au dreptul și datoria de a avea custodie, libertate și echitate". Adepții din Italia sunt îndemnați să urmeze o presupusă 'lege naturală' în locul uneia 'impuse' de guverne.

Secta, în esență, crede că toți avem un "om de paie", un alter ego pe care părinții noștri îl creează atunci când ne semnează certificatul de naștere, care este singurul destinatar al obligațiilor legale. O "ficțiune juridică" pe care statul italian, "care nu este o republică, ci o societate", v-a determinat să o creați "pentru că scopul său este să vă înșele". Condamnări care duc la consecințe grave, cum ar fi, în unele cazuri, executarea silită a locuinței și întreruperea alimentării cu apă și electricitate.

'Noi suntem, eu sunt' este o sectă care se propagă mai ales pe rețelele de socializare, cum ar fi chat-urile de pe Telegram, cu aproape 9.000 de membri, dar care organizează și întâlniri în direct. De curând, pe 10 martie, a avut loc un eveniment organizat de 'Terra Lombarda' (filiala din regiunea Lombardia a grupului) la o fermă de la periferia orașului Milano. Atunci când se accesează site-ul oficial al sectei, se informează imediat că "orice act constitutiv, inclusiv cele ale pretinsului guvern al Republicii Italiene" este nul și neavenit: Adică sunt nerecunoscute orice Cod, de la cel civil la cel penal, orice funcționar public, orice agenție de aplicare a legii, Constituții, tratate și titluri academice

"Cei de la putere au un mare secret", scriu ei, citând că 'plata taxelor, înmatricularea unui vehicul, plata unei amenzi, prezența la Tribunal', totul "este opțional". Motivul esențial se află în așa-numitul "om de paie", "ficțiunea juridică" creată atunci când te naști: "Trebuia să fie un secret pentru că scopul său este să te înșele", afirmă ei. Cu toate acestea, nimic nu este irecuperabil: "Dacă credeți că aveți datorii, puteți să le anulați", susțin ei, "dacă sunteți dispuși să vă apărați drepturile și refuzați să fiți înșelați în continuare".

Doctrina "omului de paie" se bazează pe faptul că, atunci când oamenii înregistrează o nouă naștere, obținând un certificat de naștere, ei "pierd proprietatea asupra copilului lor" și "permit crearea unui "om de paie". În esență, cu acel certificat, "proprietatea" nou-născutului este transferată autorității locale, care în acest caz este "Republica Italiană". În acest fel, guvernul are un nou "om de paie" pentru a percepe "costuri și penalități imaginare", cum ar fi impozite, taxe bancare, taxe rutiere.

Dar ce rost are crearea unui 'om de paie', vă puteți întreba. "Scopul final este de a înrobi omenirea prin fraudarea certificatelor de naștere", răspund ei. Secta susține că guvernele creează acești "oameni de paie" în speranța că, pe măsură ce copilul crește, va fi "păcălit să creadă că el sau ea este de fapt 'omul de paie' și că va plăti tot felul de costuri și obligații imaginare".

Lucruri 'imaginare', cum ar fi, de exemplu, ipoteci, finanțări și impozite. Așa cum s-a relatat cu alte ocazii, există persoane care, urmând aceste teze, au ajuns să își piardă locuințele, tocmai pentru că s-au încăpățânat să nu-și plătească chiria sau să nu-și achite datoriile la bănci.

De curând, o femeie de 65 de ani din Brescia, a fost oprită de două ori de polițiști întrucât conducea cu un permis de conducere fals, făcut de ea și semnat cu sânge. Nerecunoscând statul italian, membrii sectei "Noi suntem, eu sunt" au tendința de a-și crea documente false, cum ar fi așa-numitul "Universal Pass", cu care pretind că pot conduce nestingheriți în jurul lumii. Ceea ce, desigur, nu este posibil.