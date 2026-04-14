O teorie a conspirației ciudată se răspândește în interiorul OpenAI: „Sunt într-un fel de bulă paranoică"

Autor: Noor Al-Sibai

Text publicat în "Futurism"

În timp ce respinge atacurile legale, OpenAI a ales o linie de apărare unică: credința că fiecare adversar, mare sau mic, lucrează împreună. Paranoia este la fel de naturală pentru Silicon Valley precum umpluturile pentru buze sunt pentru Los Angeles. În zona Golfului, nu poți arunca o piatră fără să lovești un fondator de startup convins că toată lumea vrea să-i fure ideile sau să-i răpească personalul - o stare de spirit reafirmată de faptul că, uneori, oamenii chiar încearcă să-și fure concurenții.

Până în ultimii câțiva ani, OpenAI și CEO-ul său, Sam Altman, păreau deasupra acelei agitații. Predicțiile optimiste ale lui Altman despre inteligența generală artificială (AGI), un reper la care inteligența artificială ar atinge nivelul de inteligență umană, nu păreau a fi o încercare de a face bani - compania sa era o organizație nonprofit dedicată construirii AGI în siguranță, iar câștigurile financiare nu erau scopul principal.

Dar acea atitudine relaxată a dispărut de mult. În urma sa, a venit o încercare frenetică din partea OpenAI de a renunța la statutul său de organizație nonprofit și de a deveni o entitate cu scop lucrativ pentru a face față costurilor de finanțare a regatului său de inteligență artificială în continuă expansiune. Un astfel de viraj masiv era destinat să aducă la iveală opozanți mari și mici, de la fondatorul OpenAI înlăturat Elon Musk până la legislatorii din California și susținătorii siguranței AI.

Cu obiectivele lor la fel de disparate ca și fundalurile lor, aceste organizații, persoane și instituții nu ar fi cupluri naturale - dar, aparent, după cum raportează San Francisco Standard, Altman și alți executivi de rang înalt de la OpenAI au început la un moment dat să creadă că toți lucrează împreună, finanțați de niște antagonisti miliardari neclari, pentru a provoca dispariția creatorului ChatGPT.

Unul dintre grupurile vizate de OpenAI, organizația nonprofit de guvernanță a inteligenței artificiale Encode, a avut o experiență deosebit de gravă în ceea ce privește puterea legală a companiei. Vorbind cu Standardul, Nathan Calvin, consilierul general al micii firme, a spus că a primit apeluri ciudate timp de mai multe zile până când, în cele din urmă, a fost citat cu o citație de la compania condusă de Altman de către un adjunct al șerifului din Washington, DC. „Mă gândeam doar, ‘Wow, chiar fac asta,'" a declarat Calvin pentru Standard. „Chiar se întâmplă asta."

Motivul citației: Encode a depus un amicus brief în favoarea unor argumente ale lui Musk în mijlocul disputei sale legale cu OpenAI, pe care a dat-o în judecată în 2024 pentru că a abandonat misiunea sa inițială de a dezvolta IA pentru umanitate și nu pentru câștiguri financiare, trecând la o structură pe bază de profit. (Musk a încercat, de asemenea, o preluare de aproape 100 de miliarde de dolari a companiei, pe care Altman a respins-o categoric.)

În documentația depusă, OpenAI a cerut ca Encode să elibereze orice informație pe care o avea despre implicarea lui Musk în înființarea organizației nonprofit și orice schimburi pe care grupul le-a avut cu el și cu CEO-ul Meta, Mark Zuckerberg, care aparent a fost abordat pentru a-l ajuta pe Musk cu oferta sa de preluare din februarie.

Așa cum a declarat Calvin pentru Standard, nu există astfel de documente și nu au avut loc astfel de schimburi. Dar pentru executivii din ce în ce mai paranoici de la OpenAI, acest lucru pare să nu conteze deloc. Cel puțin alte două organizații nonprofit de siguranță a inteligenței artificiale, care nu au fost numite în articol, au primit documente similare în ultimele luni, ambele cu un scop la fel de iluzoriu: de a găsi miliardarii misterioși care finanțează această cabală disparate în încercarea de a submina OpenAI.

Atât de dedicată este OpenAI acestei vânători de gâște sălbatice încât unul dintre avocații săi, Ann O'Leary, a recunoscut în timpul unei discuții cu Standard că compania caută să demaște „finanțatori [care] dețin participații directe în companii concurente," inclusiv, dar fără a se limita la Musk, Zuckerberg și, potențial, chiar investitorii Anthropic Dustin Moskovitz, co-fondatorul Facebook, și fondatorul eBay Pierre Omidyar.

„Este vorba despre transparență în ceea ce privește cine a finanțat aceste organizații," a declarat O'Leary pentru Standard. „Pot să se angajeze în toate tacticile de manipulare pe care le doresc, dar un singur lucru continuă să facă: să evite, să se eschiveze, să se furișeze și să se răzgândească în privința cine îi finanțează cu adevărat." Aceasta este întrebarea de mai mult de un milion de dolari."

Dacă ți se pare că sună puțin dezechilibrat, nu ești singur. „Sunt într-o astfel de bulă paranoică," a declarat Calvin pentru Standard. „Sunt sub asediu din partea Meta, care încearcă să le răpească angajații, și din partea lui Elon, care pare să fie cu adevărat hotărât să îi atace." Cred că ei doar văd conspirații și ecouri ale dușmanilor lor în locuri unde [nu sunt].

„Se pare că le este greu să creadă că suntem o organizație de oameni care, pur și simplu, chiar le pasă de asta," a continuat el. Același lucru ar putea fi spus și despre grupurile nonprofit care au ajutat la redactarea unei propuneri de lege din California, care a fost ulterior abandonată, și care ar fi blocat tranziția OpenAI către un model de profit.

În jurul momentului în care proiectul de lege a fost blocat în primăvara trecută, se pare că OpenAI a ales să nu doar să-i vizeze pe cei care s-au opus tranziției, ci să-i considere pe toți ca fiind complici. Deși organizațiile nonprofit nu se retrag în fața a ceea ce ar putea deveni în curând cea mai valoroasă startup din lume, lupta și-a lăsat clar amprenta.

„Este obositor pentru o organizație mică, și pentru mine ca individ, să îmi petrec mult timp negociind cu avocați și răspunzând reporterilor despre aceste acuzații care sunt ridicole și false," a declarat Calvin pentru Standard despre timpul său petrecut interacționând cu OpenAI în numele Encode. „În măsura în care scopul era să ne facă [munca] mai dificilă, nu o să mint și să spun că nu a avut succes."