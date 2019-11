„Şobolanul" Fifor îi răspunde „bichonului" Teodorovici: Când narcisismul devine patologic, bichonul începe să se creadă pitbull

Fostul secretar general al PSD Mihai Fifor i-a răspuns, joi, lui Eugen Teodorovici pe Facebook, după ce a fost caracterizat de acesta drept „şobolan”.

Mihai Fifor a postat un text pe Facebook în care îi dă o replică lui Eugen Teodorovici după ce acesta a adresat cuvinte dure la adresa lui. Totul a pornit de la faptul că Mihai Fifor declarase la un post TV că Eugen Teodorovici şi-a dat demisia din partid.

„Când narcisismul devine patologic, bichonul începe să se creadă pitbull... umflă pieptul, îşi flutură nările şi se tot admira în oglindă. Mamă, mamă ce voinic! Aş râde, dacă n-ar fi atât de trist. Mi-e greu să înţeleg oameni care vorbesc de morală şi n-au dram, oameni care vorbesc de echipă, dar care n-au fost niciodată capabili să facă echipa cu cineva, oameni care, în ultimele 5 luni s-au slujit doar pe ei, mimând cu graţie grijă faţă de proiectul prezidenţialelor, faţă de candidat sau faţă de partid. Pot înţelege frustrarea, individualismul, nevoia de a te vedea mereu în lumina reflectoarelor, dar nu pot acceptă aroganţă, auto-suficienţa şi lipsa bunului simţ", a scris pe Facebook Mihai Fifor. Fostul secretar general al PSD spune că şi-a dat tot interesul pentru campania electorală, muncind 5 luni pentru partid, dar că a fost nevoit să accepte eşecul cu demnitate.

„Să ai tăria să accepţi înfrângerea şi să o iei din nou de la capăt. Dacă, desigur, ai ce spune. Şi dacă, desigur, ai suficient caracter. Puţini sunt, însă, cei care ştiu să facă asta şi, din păcate, zilele trecute am văzut, în toată splendoarea lor indivizi care, nu doar că nu ştiu când să se oprească, dar fac şi un zgomot asurzitor, etalandu-şi, fără rezerve, frustrările în spaţiul public. Dar sunt un om demn, cu onoare, care a intrat într-o echipa odată cu votul onorant din Congres. Am fost trup şi suflet alături de echipa, zi de zi, ora de ora vreme de 5 luni, până la finalul proiectului pentru prezidenţiale. Când, însă, acest proiect a luat sfârşit printr-o înfrângere, din păcate, mi-am asumat cu demnitate eşecul şi am făcut un pas în spate. Cu fruntea sus. Aşa cum este firesc să facă oricine. Iată de ce nu pot să accept mârlania unora, grobianismul şi lipsa de bun simţ. Nu cu astfel de oameni poţi porni un proiect nou, de care are atâta nevoie acest partid. Românii s-au săturat de violenţă verbală, de ura şi de superficialitate", a mai scris Mihai Fifor.

El a povestit o întâmplare care „defineşte perfect personajul care stă la baza postării" sale. "În urmă cu câţiva ani, la o masă cu vreo 8 colegi senatori, la Tulcea, într-o context asemănător, personajul este întrebat frontal: "Dacă tot vorbeşti de prietenie şi de colegialitate, după 3 ani împreună, spune-ne pe numele mic la fiecare dintre noi, cei din jurul mesei...". Răspunsul a fost doar tăcere. Şi asta spune tot. În rest, viaţă merge mai departe şi, de unde nu e, nici Dumnezeu nu cere", a conchis fostul secretar general al PSD.