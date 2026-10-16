Paolo Zampolli, emisarul lui Trump și prietenul declarat al lui Nicușor Dan, a fost demis de către Marco Rubio!
Postat la: 16.10.2026 |
Paolo Zampolli, trimisul lui Donald Trump pentru parteneriate globale, a fost demis de Departamentul de Stat al SUA, potrivit Politico: „Statutul său de trimis special a fost revocat și acesta nu mai este angajat al guvernului". Zampolli este o figură cunoscută în România. A participat alături de primarul PSD al Sectorului 4, Daniel Băluță, la lucrările parcului care va purta numele lui Donald Trump.
„A-l servi pe președintele Donald Trump și pe SUA a fost cea mai mare onoare din viața mea. Sunt profund recunoscător președintelui Trump, secretarului de stat Rubio și întregii echipe. Acum este timpul pentru următorul capitol - înapoi la afaceri, la construirea de relații și la tranzacții", a spus Paolo Zampolli, citat de Politico.
Zampolli, prieten cu Donald Trump, a fost concediat la câteva ore după ce Politico a publicat un articol care relata conflictul de luni de zile pe care l-a avut, pe baza e-mailurilor, cu secretarul de stat adjunct Christopher Landau. Cei doi oficiali s-au certat pe tema autorității și a lanțurilor de comandă, Landau încercând să-l mențină pe Zampolli concentrat asupra rolului său de trimis cultural. Însă, Zampolli s-a abătut de la mandatul său și s-a întâlnit cu oficiali străini pentru a discuta chestiuni nonculturale.
Nicușor Dan, apelat de trimisul lui Trump, în direct, într-o conferință cu Băluță
Pe 28 august, în timpul unei vizite pe șantierul Parcului Donald Trump din Sectorul 4, în plină conferință de presă alături de edilul PSD Daniel Băluță, Zampolli l-a sunat pe președintele Nicușor Dan, care inițial nu i-a răspuns, fiind într-o deplasare la Chișinău. Ulterior, șeful statului a revenit și a discutat cu omul lui Trump despre parcul aflat în construcție.
Paolo Zampolli: Este cineva la telefon. Domnule președinte?
Nicușor Dan: Bună ziua!
Paolo Zampolli: Domnule președinte, vă mulțumesc! Am vrut să vă sun pentru că sunt aici pentru inaugurarea proiectului parcului și vreau să vă spun că președintele Trump m-a rugat să vă transmit personal mulțumiri dvs și oamenilor din România. Proiectul pe care l-am realizat împreună este frumos. Știu că dvs călătoriți, dar vă mulțumesc.
Nicușor Dan: Sunt la Ambasada României în Chișinău și acum mă pregătesc pentru o întâlnire cu președinta Moldovei. Deci ați văzut parcul?
Paolo Zampolli: Da, de fapt suntem aici cu toți. Vă mulțumesc. Nu vreau să vă răpesc prea mult timp. Dar data viitoare când venim în România, vom merge împreună. Abia aștept să vă văd în câteva săptămâni în New York.
Nicușor Dan: Da, o să fie o plăcere.
Paolo Zampolli a apărut și într-o fotogrfie cu Nicușor Dan în care discuta cu Marco Rubio. Era alături de el și consilierul prezidențial Marius Lazurca. Surse susțin că întâlnirea dintre Rubio și Nicușor Dan a fost facilitată de Zampolli. El a mai apărut în imagini, printre alții, alături de Ilie Bolojan sau Răzvan Burleanu (președintele FRF).
Zampolli i-a prezentat-o lui Trump pe Melania
În anii 1990, Zampolli a lucrat ca agent de modeling, reprezentând-o pe Melania Trump și cel care i-a prezenat-o lui Donald Trump, după cum chiar el mărturisea. El a mai lucrat ca agent imobiliar al Organizației Trump.
Zampolli a fost numit în consiliul de administrație al Centrului Kennedy în timpul primei administrații Trump, iar președintele l-a numit reprezentant special al SUA pentru parteneriate globale în cea de-a doua administrație a sa.
În acest rol, Zampolli trebuia să reprezinte Statele Unite la evenimente culturale globale și să formeze parteneriate culturale în întreaga lume.
Potrivit Prospect, Zampolli a fost asociat de-a lungul timpului cu mai multe figuri controversate, inclusiv cu Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell și fondatorul FashionTV, Michel Adam Lisowski. Cel din urmă a fost acuzat de multiple cazuri de abuz sexual.
Mai mult, Paolo Zampolii a fost acuzat recent de fotomodelul Victoria Drake, în vârstă de 33 de ani, că a agresat-o sexual în casa sa din Manhattan, în octombrie 2023. El a negat acuzațiile, potrivit Newsweek.
În urmă cu o zi, Paolo Zampolli, emisarul lui Trump și prietenul declarat al lui Nicușor Dan, propunea să organizeze un meci de fotbal între SUA și Rusia
Reprezentantul special al SUA pentru parteneriate globale, ambasadorul Paolo Zampolli, a declarat pentru TASS că ar fi încântat dacă s-ar organiza un meci amical între echipele naționale ale Rusiei și SUA, cu participarea FIFA și a federațiilor naționale relevante.
Echipa națională a Rusiei este suspendată de la turneele FIFA și UEFA din 2022 și joacă doar meciuri amicale.
„Poate că mai devreme decât credem, marile noastre țări se vor întâlni din nou pe terenul de fotbal - nu pentru a pretinde că un singur meci poate rezolva toate diferențele, ci pentru a arăta că rivalitatea sportivă poate reînnoi dialogul", a spus Zampolli.
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