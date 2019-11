Pe furis, Dancila l-a facut pe Oprea vice PSD. Plesoianu se revolta: Ia-l si duceti-va-n ce #SUFRAGERIE vreti!

Liderul PSD, Viorica Dancila, a explicat, duminica seara, ce cauta Gabriel Oprea, seful UNPR, la sediul partidului in noaptea alegerilor. Fostul ministru de Interne a fost observat de presa, cand intra misterios in sediul din Kiseleff si abia tarziu au aflat jurnalistii ce cauta acolo.

"Noi am facut protocol de colaborare cu sindicatele, cu CNSLR Fratia, cu Uniunea Militarilor si Politistilor, am facut cu mai multe sindicate, iar prin aceste protocoale pe care le-am semnat, liderii sindicatelor respective fac parte din Comitetul Executiv National. Avem cu cinci sindicate. Toti liderii de sindicate au functie de vicepresedinte la nivel de Comitet Executiv National. Am facut cu cinci sindicate, deci avem cinci vicepresedinti. Au si drept de vot", a precizat Viorica Dancila.

O prima reactie a venit de la deputatul PSD Liviu Plesoianu, care s-a aratat revoltat de aceasta decizie aflata abia duminica noapte. "Cuuuuum? Dancila, iti bati joc de noi??? Gabriel Oprea a fost facut VICEPRESEDINTE PSD!?? Adica eu, dupa ce am luptat pentru adevar in comisia "Sufrageria lui Oprea", sunt intr-un partid in care OPREA e vicepresedinte si voteaza in CEx!?? Sunteti zdraveni la cap?!? Dancila, du-te! Ia-l pe Oprea si duceti-va-n ce #SUFRAGERIE vreti! ...Cu toti cei din PSD care au stiut si au fost de acord cu asa ceva! Exact lipsa asta de caracter, exact bataia asta de joc la adresa alegatorilor si a celor care chiar am luptat pentru adevar si dreptate i-au mai dat lui Werner un mandat!", a scris pe Facebook Liviu Plesoianu.