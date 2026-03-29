Piața semiconductorilor se va prăbuși din cauza războiului din Iran: Rusia poate deveni un jucător cheie

Piața semiconductorilor se prăbușește din cauza războiului din Iran. Rusia, prin resursele ei, poate deveni un jucător cheie. Heliul a devenit un subiect central pentru industria tehnologică, pe măsură ce analiştii încearcă să evalueze impactul unui conflict prelungit dintre Iran şi Statele Unite asupra lanţurilor globale de aprovizionare, relatează CNBC.

Heliul, un produs secundar al exploatării gazelor naturale, este esenţial în fabricarea semiconductorilor. Qatarul, al doilea mare furnizor mondial, şi-a văzut capacitatea de export grav afectată după atacurile iraniene. Potrivit S&P Global, Qatarul a furnizat peste 30% din oferta globală de heliu în 2025, ceea ce lasă o lacună majoră pe piaţă. Analiştii Deutsche Bank au avertizat într-o notă din 12 martie că oprirea producţiei de heliu din Qatar, provocată de conflictul militar dintre SUA şi Iran, a eliminat aproximativ o treime din oferta mondială şi a transformat o piaţă suprasaturată într-una cu deficit.

Preţurile au crescut puternic de atunci. Deşi mulţi observatori consideră că producătorii de cipuri vor reuşi să îşi menţină accesul la această resursă, un conflict prelungit ar putea obliga cumpărătorii să caute urgent surse alternative pentru a-şi menţine lanţurile de aprovizionare. Producătorii de heliu din America de Nord, regiune care deţine cea mai mare cotă de piaţă globală, sunt printre principalii beneficiari ai perturbărilor din Qatar. Totuşi, şi Rusia, al treilea furnizor mondial, ar putea profita de situaţie. Heliul este folosit în industria semiconductorilor în special pentru transferul şi disiparea căldurii, datorită proprietăţilor sale de răcire în mai multe etape ale procesului de producţie.

Înainte de izbucnirea războiului, Rusia îşi majorase deja producţia de heliu, având rezerve importante şi nevoia de a finanţa războiul din Ucraina, potrivit unei analize publicate de Bernstein. Creşterea producţiei a dus la inundarea pieţelor care nu aplică sancţiuni cu heliu rusesc şi la scăderea preţurilor. Sancţiunile şi restricţiile comerciale din Europa şi Statele Unite limitează accesul heliului rusesc pe pieţele occidentale. În schimb, alte mari state producătoare de cipuri, precum China, au început să îşi intensifice relaţiile comerciale cu Moscova. Exporturile de heliu ale Rusiei către China au crescut cu 60% în 2025 comparativ cu anul precedent, potrivit Centrului pentru Politică Energetică Globală (CGEP).

O eventuală întrerupere prelungită a exporturilor din Qatar ar putea crea un deficit major pe piaţa chineză, deoarece statul din Orientul Mijlociu a furnizat anul trecut aproximativ 54% din heliul importat de China. Chiar dacă heliul rusesc nu va deveni probabil o soluţie preferată pentru producătorii occidentali de semiconductori, din cauza restricţiilor comerciale, acesta ar putea fi redirecţionat către pieţe precum China, ceea ce ar putea reduce oferta disponibilă în alte regiuni, a explicat Ralf Gubler, director de cercetare pentru gaze industriale şi îngrăşăminte la S&P Global Energy.

La rândul său, cercetătoarea Erica Downs de la CGEP a arătat că Rusia este bine poziţionată pentru a-şi extinde rolul în aprovizionarea Chinei cu heliu dacă perturbările din Qatar vor continua. Heliul rusesc nu a fost încă certificat pentru utilizarea directă în fabricile de semiconductori, dar poate fi utilizat în alte aplicaţii industriale, eliberând astfel cantităţi din oferta calificată pentru sectorul producţiei de cipuri, a declarat Phil Kornbluth, preşedintele Kornbluth Helium Consulting. Potrivit analiştilor Bernstein, creşterea producţiei ruseşti, relaţiile tot mai strânse dintre producătorii de cipuri şi companiile de gaze industriale, precum şi stocurile existente ale companiilor ar trebui să prevină un impact major asupra producţiei de semiconductori.

Totuşi, dacă războiul se prelungeşte, preţurile heliului ar putea rămâne ridicate, iar companiile vor fi nevoite să îşi diversifice rapid sursele de aprovizionare. Restricţiile geopolitice şi comerciale vor limita, probabil, capacitatea Rusiei de a umple complet golul lăsat de Qatar, însă Moscova dispune încă de pieţe dispuse să cumpere resursa.