Povestea incredibilă a bărbatului care, în timp ce s-a apucat de renovări prin casă, a găsit poarta către anii 1900

În timp ce majoritatea oamenilor își ocupă timpul liber cu activități obișnuite, un bărbat din Marea Britanie a transformat o zi monotonă într-o descoperire arheologică veritabilă. Jake Brown, proaspăt proprietar al unei case vechi din Plymouth, a descoperit o capsulă a timpului veche de 120 de ani ascunsă chiar sub podeaua bucătăriei sale.

Totul a început dintr-o curiozitate alimentată de izolarea la domiciliu. Observând o neregulă în textura peretelui și a podelei în zona bucătăriei, Jake a decis să exploreze mai adânc. După ce a spart o porțiune din perete, a descoperit o cavitate spațioasă, un beci sau o cămară uitată de decenii.

„M-am trezit pur și simplu explorând spațiul acesta imens care fusese sigilat timp de peste un secol," a declarat el pentru presa locală. Intrând în spațiul nou descoperit, Jake nu a găsit doar praf și resturi de construcție, ci o fereastră autentică către viața de la începutul secolului al XX-lea.

Printre obiectele găsite se numără:

Recipiente de vopsea vechi: cu etichete care indică o eră industrială timpurie.

Sticle de băutură: unele dintre ele păstrând designul specific anilor 1900.

Ziare de epocă: fragmente care atestă perioada în care spațiul a fost sigilat ultima dată.

Pentru a înțelege exact peste ce a dat, Jake l-a contactat pe Richard Fisher, un expert local în istorie. Conform acestuia, obiectele și locația fac parte dintr-o perioadă de expansiune a orașului Plymouth. Expertul a confirmat că ziarele găsite și tipul de sticlărie datează din anii 1900-1910. Se pare că spațiul fusese folosit drept cămară frigorifică sau depozit de cărbuni înainte de a fi zidit și uitat complet în timpul renovărilor ulterioare ale casei.

Deși mulți s-ar fi grăbit să curețe locul și să-l transforme într-un spațiu modern, Jake Brown a ales să documenteze totul cu atenție. El a declarat că această descoperire i-a schimbat perspectiva asupra casei sale: nu mai este doar o simplă locuință, ci un fragment de istorie care merită conservat.