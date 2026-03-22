Presa rusă acuză: România, parte din 'coridorul morții' creat de NATO la Marea Neagră, alături de alte state

Presa rusă lansează noi acuzații privind rolul României în arhitectura militară a NATO, susținând că țara noastră ar face parte dintr-un sistem extins de rachete antinavă menit să transforme Marea Neagră într-o zonă controlată de Alianță.

Într-o analiză publicată recent, se vorbește despre un „coridor maritim al morții" și despre crearea unui „zid de rachete" care ar limita libertatea de mișcare a flotei ruse, potrivit publicației ruse MK.ru.

Potrivit sursei citate, desfășurările de sisteme de rachete de tip NSM (Naval Strike Missile) în state precum România, Bulgaria și țările baltice ar face parte dintr-un plan mai amplu al NATO.

Publicația susține că aceste sisteme ar crea o așa-numită zonă A2/AD (anti-acces și interdicție de zonă), care ar permite Alianței să controleze accesul în regiuni maritime strategice, inclusiv Marea Neagră.

„Se formează un organism unificat de rachete, întins de la Marea Barents până la Marea Neagră", se arată în analiză.

Jurnaliștii ruși susțin că rachetele NSM, dezvoltate în Norvegia și utilizate de mai multe state NATO, ar deveni standardul pentru apărarea de coastă.

Acestea ar avea o rază de acțiune de peste 300 de kilometri și ar fi dificil de interceptat, fiind integrate într-un sistem comun de comandă și control al NATO

În viziunea autorilor, extinderea acestor capabilități în România și Bulgaria ar „închide flancul sudic" al Alianței.

Articolul merge mai departe și susține că finanțarea și coordonarea acestor programe ar veni în mare parte din Statele Unite, chiar dacă infrastructura este amplasată pe teritoriul statelor aliate.

„Washingtonul construiește un sistem global de apărare de coastă, de la Atlantic până în Pacific", se afirmă în material.

Autorii sugerează că această arhitectură ar putea permite nu doar descurajarea, ci și acțiuni mai agresive, precum blocarea rutelor maritime sau presiuni asupra navelor ruse.

„Cu cât sunt mai multe rachete, cu atât crește tentația unor incidente controlate", se mai arată în analiză.

În final, presa rusă vorbește despre necesitatea unui răspuns din partea Moscovei, care nu ar trebui să copieze modelul NATO, ci să se concentreze pe alte tipuri de capabilități, inclusiv atacuri la distanță, război electronic sau operațiuni cibernetice.

Informațiile prezentate apar în presa rusă și reflectă perspectiva și interpretarea acesteia asupra dezvoltărilor militare din regiune. NATO a susținut în repetate rânduri că măsurile de întărire a flancului estic sunt defensive și au ca scop descurajarea agresiunilor.