Preturile petrolului au atins cele mai ridicate niveluri din ultimele trei luni

Preturile petrolului au atins joi cele mai ridicate niveluri din ultimele peste trei luni, sustinute de sperantele unui sfarsit al razboiului comercial dintre Statele Unite si China si de un raport privind un nivel mai scazut al stocurilor de titei in Statele Unite.

Cotatia petrolului Brent, de referinta la bursa din Londra, a crescut cu pana la 48 de centi, la 67,68 dolari pe baril, in timp ce pretul petrolului american WTI a avansat intr-o masura similara, la 61,59 de dolari pe baril. Ambele cotatii au atins cel mai ridicat nivel de dupa 17 septembrie.

Presedintele american Donald Trump a declarat marti ca el si presedintele chinez Xi Jinping vor organiza o ceremonie de semnare a asa-numitei faze intai a acordului comercial pentru incheierea conflictului comercial, convenita la inceputul acestui an.

Perspectiva semnarii acordului a dus la cresterea cotatiilor actiunilor de pe Wall Street la noi maxime record, contribuind la cresterea contractelor futures pentru petrol.

Razboiul comercial de 17 luni dintre cele mai mari economii ale lumii a afectat cresterea economiei mondiale si cererea de petrol.

Chiar si asa, pretul petrolului Brent a crescut cu 25% in acest an, sustinut de reducerea productiei de catre statele OPEC si alti intre care Rusia.

Un alt factor care a favorizat cresterea preturilor a fost anuntul American Petroleum Institute referitor la o scadere a stocurilor de titei din SUA cu 7,9 milioane de barili, saptamana trecuta, cu mult peste asteptarile analistilor.

Volumul tranzactiilor este scazut din cauza sarbatorii Craciunului, care a intarziat cu doua zile publicarea datelor oficiale ale guvernului referitoare la stocuri, pana vineri.

Asa-numit grup OPEC+ a convenit in aceasta luna sa extinda reducerile de productie pana la 2,1 milioane de barili pe zi, respectiv cu circa 2%, de la 1 ianuarie.

In schimb, producatorii americani, care nu participa la acordul statelor din OPEC+, au pompat cantitati record de petrol, in special la exploatarile de sist. Cresterea productiei de petrol din SUA este asteptata sa incetineasca insa in 2020.