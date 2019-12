Prietenul virtual, un nou fenomen printre tinerele singure, cu situatie buna, din China

Un nou fenomen ia amploare in China: femeile singure isi angajeaza prieteni virtuali care sa le tina companie.

Relatia, care nu are de obicei nicio latura sexuala, este exclusiv una online. "Prietenul" trebuie, de exemplu, sa o trezeasca pe cea care a apelat la serviciile sale cu un mesaj dragut, sa o intrebe din cand in cand ce mai face sau sa o incurajeze atunci cand are nevoie.

Clientele sunt in general femei tinere din clasa de mijloc, preocupate de cariera, care nu intentioneaza sa-si intemeieze o familie prea curand, relateaza AFP.

Printre ele se afla si o studenta la medicina de 19 ani, care a cheltuit pana acum in jur de 150 de dolari pentru acest tip de serviciu. "Daca cineva este dispus sa imi tina companie si sa sa converseze cu mine, sunt gata sa platesc", spune ea. O alta clienta este o femeie director de 28 de ani din Shanghai. "Deoarece nu fac decat sa cumpar un serviciu, nu ma simt in niciun fel vinovata fata de oamenii reali", precizeaza ea.

La capatul celalalt al conversatiei se afla barbati reali. Zhuansun Xu, 22 de ani, lucreaza la o casa de schimb valutar din Beijing si, in timpul liber, ca prieten virtual.

"In timp ce interactionam, imi spun:, Sunt prietenul ei, deci cum pot sa ma port cu ea cat mai bine?' Dar dupa ce terminam, nu mai gandesc in acest fel", spune el.

Prietenii virtuali pot fi gasiti usor pe aplicatii ca WeChat sau pe site-uri de e-commerce ca Taobao. Preturile pornesc de la cativa yuani pentru o jumatate de ora de schimburi de mesaje la cateva mii de yuani pentru clientele care vor sa aiba la dispozitie "prietenul" oricand pe parcursul unei luni.

"Oamenii au gasit o cale de a transforma afectiunea intr-o marfa", spune Chris K.K. Tan, profesor asociat la Universitatea Nanjing, care cerceteaza acest fenomen.

Daca mariajul era odinioara obligatoriu pentru femei in societatea patriarhala chineza, "copilul unic", politica introdusa in China in 1979, a creat o generatie de femei independente si increzatoare in sine, explica Tan. Fetele au fost crescute ca fii si au avut parte de o casa si de siguranta financiara, lucrurile cautate in mod traditional intr-un barbat.