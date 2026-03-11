ROMÂNIA ÎN RĂZBOIUL IRANIAN, scenariile dacă țara devine cobeligerantă în tabăra SUA-Israel
Postat la: 11.03.2026
Ce înseamnă decizia de azi a CSAT:
1. În primul rând, n-am auzit la Trump sau alți lideri de tip Vance sau Rubio, chiar Netanyahu, despre vreo cerere oficială către RO de a intra cobeligerantă împotriva Iranului, în tabăra SUA-Israel. De ce e important asta? Pentru că o cerere publică și oficializată presupune angajamente ferme din partea țărilor care ne solicită ajutorul, nu vorbim nici despre un război al NATO, care ne-ar fi obligat în baza unei decizii comune a Alianței, cu garanțiile asumate și reafirmate prin vocea secretarului general Rutte. Suntem în scenariul "Pac la războiu!", fără să avem timp să formulăm cereri exprese de protecție și compensări ulterioare.
2. Iranul a declarat că orice țară care oferă sprijin SUA Israel prin găzduirea de facilități militare sau/și oferirea spațiului aerian, va fi considerată cobeligerantă și va fi lovită imediat de bombardamentele iraniene. Așadar, nu există îndoială că vom deveni teren de luptă în acest război iranian, cu perspectiva morților și a distrugerilor materiale greu de estimat acum. Desigur că în primul rând vor fi vizate cele 3 regiuni din RO ce găzduiesc baze militare, Dobrogea cu Kogălniceanu, Oltenia cu Deveselu, Ardealul cu Câmpia-Turzii, dar asta înseamnă că e vizat de fapt tot teritoriul românesc. Viața românilor va deveni un iad, economia va fi blocată, uitați-vă doar la ce-au pățit monarhiile arabe din Orientul Mijlociu, care au pe teritoriul lor baze militare ale SUA, dar în orice caz dispun și de facilități militare proprii serioase, așa cum RO nu are. Și, spre deosebire de aceste state arabe, RO nu dispune nici de alianțe strategice cu Rusia și China, deci nu putem spera că se va interveni în favoarea noastră în mod decisiv dacă războiul pe teritoriul nostru va degenera, suntem de fapt un PARIA în mediul diplomatic internațional.
3. Ei bine, chiar asumarea acestui statut de PARIA, alături de lipsa facilităților proprii de apărare, ar putea fi argumentele prin care , dacă nu CSAT-ul, măcar Parlamentul, să decidă un STATUT DE NEUTRALITATE ptr RO în acest război care nu e al NATO, deci nu suntem obligați prin angajamente să fim solidari. Orice altă decizie înseamnă un act de tip sinucigaș pentru țară, aceasta devine și un act de trădare națională, de care sunt responsabili toți cei implicați în decizie, nu doar cei din CSAT, dar și sutele de parlamentari ce vor valida eventuala decizie a CSAT.
Atenție, chiar dacă avem noroc și actuala fază de război se va încheia rapid, fără a fi folosit teritoriul Ro, decizia de azi ne va marca viitorul în mod sumbru, vom rămâne o țintă pentru toți inamicii previzibili ai SUA și Israel, azi e Iranul, dar în viitor pot apărea țări precum Turcia, China sau Rusia, în mod fatal! Vă imaginați singuri ce poate însemna asta, luați în calcul și sabotajele sau atentatele preventive ce vor viza bazele militare de pe teritoriul RO ...
Vedeți regimurile Trump și Netanyahu gata să ofere protecție și garanții asumate prin tratate diplomatice? Eu deloc. Și dacă acestea vor exista, credeți că SUA și Israel le vor onora? Eu sunt convins că nu.
Liderii noștri politici se întâlnesc azi cu istoria, dar sunt cel mai nepregătiți pentru un asemenea eveniment. Puteți fi însă îngroziți gândindu-vă că în mintea lui Nicușor, Bolojan and Company, a sfetnicilor lor, există în primul rând acest gen de raționament: "Hai să băgăm România în Coaliția EPSTEIN, că poate uită Trump c-am fraudat alegerile și că suntem ilegitimi!"
Cozmin Gușă
-
