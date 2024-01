Profesorul Weinstein la Tucker Carlson: 17 milioane de morti de la vaccinurile mARN Covid VIDEO

Profesorul de biologie evolutivă Bret Weinstein a făcut o serie de dezvăluiri șocante în emisiunea din 6 ianuarie a lui Tucker Carlson. Redam mai jos un pasaj concludent extras si tradus de activenews.ro:

Weinstein: Am participat recent în România la o conferință despre criza Covid. A fost un demers de a dezvălui ceea ce înțelegem astăzi. Și am văzut o estimare credibilă de circa 17 milioane de morți în toată lumea din cauza acestei tehnologii (ARN-mesager).

Carlson:17 milioane de morți din cauza vaccinurilor Covid?

Weinstein: Când te raportezi la miliarde (de vaccinuri) nu e greu să ajungi la o cifră ca aceasta, cu o tehnologie care este periculoasă.

Carlson: Pentru a avea o imagine mai clară, e ca numărul victimelor unui război mondial.

Weinstein: Da, absolut. Este o mare tragedie a istoriei. Și, în mod uimitor, nu s-a terminat. Încă mai recomandăm aceste lucruri (vaccinuri) pentru copiii sănătoși. La care de la bun început nu exista nici o șansă să aibă vreun beneficiu de pe urma lor. Dar toate șansele să sufere vătămări care să fie nu doar grave, ci tragice, în condițiile în care copiii au o viață lungă înaintea lor.

Dacă distrugi sistemul imunitar al unui copil, acesta va trebui să își petreacă restul vieții sale - probabil mai scurtă - cu această tară. Deci, de la bun început nu a avut nici un rost să le administreze unor copii.

Faptul că încă fac acest lucru, când urgența - presupunând că a fost una - este clar că a luat sfârșit, și când nu a existat nici o justificare întemeiată de a le administra unor copii sănătoși... Copiii sănătoși nu mor de Covid... Iar vaccinul nu împiedică să te infectezi sau să transmiți. Deci, literalmente, nu a fost nici o justificare.

