Raed Arafat ameninţă că pleacă din România: "Sunt destule oportunităţi în altă parte, unde nu mă consideră bătrân"

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a anunțat duminică seara că nu demisionează din funcție deși și că în cazul în care Internele își asumă să-l demită, atunci va pleca în altă țară pentru "sunt destule oportunități în altă parte, unde nu mă consideră bătrân".

Întrebat ce va face dacă ministrul de Interne, Marcel Vela, îi ca cere demisia, Raed Arafat a răspuns că Vela va trebui să își asume să îl demită. "Nu, am zis că dânșii să își asume și să mă demită. Trebuie să fiu demis, dar pentru ce am făcut în țara asta, dacă vor să mă demită, să mă demită onorabil. Nu să mi se spună că ai fost evaluat, ai fost demis pentru că ai fost prost, pentru că pot să arăt eu motivele pentru care nu am fost prost. Dar acest lucru trebuie să fie asumat. Să spună: vrem să lucrăm cu doctorul Arafat, sau nu vrem să facem asta și să mă demită", a răspuns Arafat.